Von Peter Unterweger

Lienz – „Wo ist denn heute das Stiefele?“, fragen sich viele Passanten, die am Michaelsplatz in Lienz vorbeikommen und den populären Kater nicht an seinen gewohnten Aufenthaltsorten vorfinden. Die Katze, die ihren Namen den weißen Pfoten, also den „Stiefelen“, verdankt, hat bei der Familie Roßbacher ein Zuhause. Meist treibt sich die 18-jährige Mieze aber in der Stadt herum. Im Stadtteil Rindermarkt residiert das zutrauliche Tier am Michaelsplatz.

Die Frage nach dem Verbleib des Katers wurde in den letzten Tagen mit echter Besorgnis gestellt. Und tatsächlich war ein Malheur passiert. „Am Samstagnachmittag kam das Stiefele mit blutigem Schwanz nach Hause“, berichtet Katharina Roßbacher. Es gibt die Vermutung, dass sich der Kater zum Mittagsschlaf unter ein parkendes Auto gelegt hatte. Beim Losfahren könnte der Wagen mit einem Reifen den Schwanz des Tieres überrollt haben.

Die Erstversorgung erfolgte durch Tierarzt Bruno Obkirche­r. Am Montag musst­e er eine Amputation vornehmen. Veterinärin Elisabet­h Reiterer erklärt die Lage: „Der gequetschte Schwanz würde sonst von selbst absterben, die Beweglichkeit war nicht mehr gegeben.“ Große Sprüng­e wird der alte Kater also jetzt keine mehr machen können.

Üblicherweise spaziert das Stiefele nach einem Arztbesuch bei Bruno Obkircher selbstständig durch die Tür der Arztpraxis hinaus auf seinen Michaelsplatz. Diesmal wurde er fürsorglich von Familie Roßbacher bis nach Hause getragen.

Schon vor 14 Tagen hatte es Alarm im Rindermarkt gegeben: Der Kater war seit einigen Tagen verschwunden gewesen. Der „Köni­g vom Michaels­platzl“ war nicht auf seinem Platzl. Rindermarktler Katzenfreunde machten sich Sorgen um das Wohlergehen des betagten Tieres. Sie durchkämmten, begleitet von „Stiefele!“-Rufen, die Gärten der Gegend. Alsbald verbreitete sich die erlösende Botschaft. Wegen der Behandlung einer Augenverletzung musste der Kater eine Woche in Quarantäne beim Tierarzt am Platzl. „So viele Besuche wie das Stiefele hat noch keine Katze während ihres Krankenaufenthaltes bei uns bekommen“, berichtet die Ordinationsassistentin.

Immer größer wird die Gemeind­e der Stiefele-Fans. Bekannt ist er nicht nur bei den Rindermarktlern. Schüler, die in die Nordschule strömen, und Besucher, die ins Krankenhaus pilgern, genießen die Begegnung mit der schmeichelfreudigen Katze.

Und wie geht es dem Kater jetzt? „Für sein Alter und dafür, dass er in den letzten zwei Wochen zweimal eine Narkose über sich ergehen lassen musste, ausgezeichnet“, erzählt Katharina Roßbacher auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. „Er sitzt gerade neben mir und putzt sich!“

Inzwischen tourt das Stiefele schon wieder durch die Stadt. Im Gegensatz zu vielen Stubentigern, die ihre Nase nicht vor die Wohnungstür strecken, reicht das Revier des prominenten Lienzer Katers vom Johannesplatz bis hinauf zum Krankenhaus. Wenn es zu kalt ist, dann schränkt der stadtbekannte Strawanzer seine Rundgänge etwas ein.

Auch das Überqueren der Straße gelingt dem alten Herrn nicht mehr so vorbildlich: Früher benützte er immer brav den Zebrastreifen. Inzwischen schreitet er auch keck einige Meter neben dem Schutzweg über die Straße.

Das Stiefele pflegte gerne zu nächtlicher Stunde ins Café Leibl am Michaelsplatz einzukehren, um sich dort ein Blattl Schinken abzuholen und von den anwesenden Gästen einige Streicheleinheiten zu kassiere­n. „In letzter Zeit kommt er nur noch bis auf die Terrasse und wartet dort, bis er bedient wird“, schilder­t Wirt Gerd Leibetsede­r. „Es haben auch schon Gäste eine Schüssel Milch bestellt und diese dann dem Stiefele serviert“, weiß Mitarbeiterin Sandra zu berichten.