Von Peter Hörhager

Steinberg, Achenkirch — Dicke Rauchschwaden, zündelnde Flammen, zischender Funkenregen und dann ein sich ölig in die Gussformen ergießender Feuerstrom aus flüssiger Bronze — es war ein archaischer Akt, der da im Atelier des Steinberger Künstlers Richard Agreiter ablief. So, wie es in Schillers Lied von der Glocke heißt: „Kocht des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei."

Eigentlich war es ja ein Zeugungsakt, der unter schweißtreibender Mitarbeit von Dieter Kröll und Herbert Gwercher ablief und in einer Mehrfachgeburt gipfelte. Im Atelier des ladinischstämmigen Künstlers erblickten nämlich 25 Könige das Licht der Steinberger Welt. Bronzekönige, die einem guten Zweck dienen. In „Agreiter verleiht (einen) Flügel" könnte man einen bekannten Werbespruch abwandeln, denn mit dem Verkaufserlös wurde ein historischer, generalüberholter Ibach-Flügel für den im Jahre 1994 gegründeten Kulturverein Achenkirch angeschafft und zur Gänze finanziert! Denn alle 25 Bronzestatuen haben inzwischen bereits einen Besitzer. Die Skulpturen werden am 29. Oktober um 20 Uhr im Kulturzentrum „Altes Widum" übergeben und der neue Flügel erstmals bespielt. Das Programm bestreiten die Pianistin Mara Niedertscheider, die in Achenkirch ansässige Opernsängerin Susanne Kraus-Hornung, Manfred Trauner sowie das Leo Betzl Trio.

„Ein Kulturhaus ohne Konzertflügel ist kein Kulturhaus", skizziert Vereins­obmann Reinhar­d Obermeir die Vorgeschichte. Das Problem: Es fehlte das für den Flügel nötige Kleingeld. Und so wurde ein Sponsor gesucht und im Ehrenmitglied Richard Agreiter gefunden. „Wenn ich helfe, dann helfe ich richtig", lautete dessen Frohbotschaft. Und warum Könige? Agreiter bezieht sich auf C.G. Jungs Gedanken über „Urbilder" und sieht in seinen König-Skulpturen mit ihrer sparsamen Formensprache ein Symbol einer archetypischen Ganzheit. Jedes Exemplar dieser Serie wurde vom Künstler selbst gegossen, monogrammiert, nummeriert und hat den Charakter eines Unikates, da jede Negativform nach dem Guss zerstört werden muss. Der Künstler belässt die nicht wiederholbare Naturpatina, die einzige Nachbearbeitung ist das Feilen der Krone, welche zur spirituellen Ausstrahlung der Skulptur beiträgt.

Richard Agreiter hat ladinische Wurzeln, ist aber seit seiner Kindheit in Steinberg beheimatet. In Erinnerung an die ladinische Heimat hat er sein Haus nach der Bergfee Gana benannt. Und bereits 2004 entschied sich der Künstler, zu dessen Fans die verstorbene Innsbrucker Bürgermeisterin Hilde Zach und LH Günther Platter zähl(t)en, seinen Nachlass dem Kulturzentrum der Ladiner im Museum Ladin „Ciastel de Tor" in St. Martin in Thurn zu überantworten.