Kufstein – Bereits zu Beginn der 70er-Jahre startete Raimund Hrach sen., der bereits 1958 die Wasserretterprüfung bei der Bayerischen Wasserwacht ablegte, die ersten Bemühungen, um eine Einsatzstelle in Kufstein zu in­stallieren.

Am 14. Juli 1977 war es dann so weit: Es fand die Gründungsversammlung statt und die Wasserrettung Einsatzstelle Kufstein wurde aus der Taufe gehoben. Damals mit Raimund Hrach sen. als Einsatzstellenleiter, sein damaliger Stellvertreter war Heinz Sappl. Seit 2010 ist Michael Stock Obmann und Einsatzstellenleiter. In diese Zeit fiel die Beschaffung eines neuen Innbootes und eines Zugfahrzeuges. Mehrere digitale Funkgeräte wurden angeschafft, ein Kompressor angekauft, aber auch 21 Wildwasserausrüstungen konnten durch eine großzügige Unterstützung des Landesverbandes gekauft werden. Eine Canyoninggruppe wurde gegründet, aus privaten Mitteln wurde eine Mischgasanlage gebaut.

Bei der 40-Jahr-Feier am Hechtsee sprach Einsatzstellenleiter Michael Stock auch über die Zukunft. Ziel sei eine eigene Einsatzstelle am Inn mit direktem Zugang zum Fluss. Im Bereich Nautik soll eine Ausbildung in Binnen- und Seeschiffahrt angeboten werden sowie Fahr- und Funkkurse. Wobei die ersten Gespräche mit der Stadt Kufstein positiv verlaufen seien.

Neben einer Ausstellung der eigenen Einsatzfahrzeuge, eines Bootes und eines Jetski konnten die Gäste auch eine Reihe von Einsatzfahrzeugen anderer Wasserrettungen besichtigen, aber auch Einsatzmaterialien verschiedenster Art konnten begutachtet werden. (wma)