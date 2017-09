Landeck – „Es spricht nichts dagegen, wenn Tirol die Olympischen Winterspiele 2026 bekommt. Die Vorteile überwiegen klar.“ Das erklärte Freestylerin Lara Wolf aus Kappl am Donnerstagabend bei der Roadshow „Olympia im Dialog“ im Land­ecker Stadtsaal vor rund 80 Besuchern. Die Qualifikation für die Winterspiele 2018 in Pyeong­chang (Südkorea) habe sie bereits in der Tasche.

Die Machbarkeitsstudie (von Hubert Siller und Ralf Roth) bestärke ihn, dass die Spiele „etwas Gutes für Tirol sind“, hob Rodel-Olympiasieger Wolfgang Linger hervor. In Sotschi habe ihn der „Gigantismus ohne Nachhaltigkeit“ abgeschreckt. „Aber in Tirol kann ich mir einen Neustart mit nachhaltigen Spielen sehr gut vorstellen.“ In dasselbe Horn stieß Profi-Freestyler Andy Gohl. „Ich würde gern den olympischen Geist nach Innsbruck tragen.“

Als glühender Anhänger der olympischen Idee 2026 erwies sich Landecks Stadtchef Wolfgang Jörg. Er habe hautnah erlebt, wie St. Anton 1995 die Ski-WM bekam. „Die WM war eine nachhaltige Erfolgsgeschichte. Mit Olympischen Spielen gewinnt Tirol Sympathien auf der ganzen Welt.“ Peter Mall, Geschäftsführer der St. Antoner WM-Halle, sieht ebenfalls „Chancen, die wir nicht auslassen dürfen“. Von Tiroler Winterspielen würden alle profitieren, nicht zuletzt St. Anton als einer der möglichen Austragungsorte.

Die ganz große Begeisterung vermisse er noch, stellte Landtagsvizepräsident Toni Mattle fest. „Die Spiele sind das Beste, was Tirol passieren kann, daher müssen wir das olympische Feuer schon jetzt zünden.“ Bei den Fragen aus dem Publikum ging es u. a. um die Übertragungsrechte durch den ORF, die „bevormundende Art der Fragestellung“, über die am 15. Oktober abgestimmt wird, und um Bedenken, weil das Olympiastadion mit 8000 Zuschauerplätzen zu klein sei. Skandale im ÖOC wie vor wenigen Jahren unter Generalsekretär Neuwirth schließe er für die Zukunft aus, betonte ÖOC-Vertreter Gernot Uhlir. (hwe)