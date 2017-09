Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Mit großem Stolz und einem breiten Lächeln erklärten die Schüler der Volksschule Johannes Messner gestern am Autofreien Tag, was sie bei der Kinderklimakonferenz in Zirl gelernt und selbst erarbeitet haben.

„Wir wünschen uns, dass in der Zukunft mehr Menschen mit Solar-Autos fahren“, erklärte ein Schüler. Zudem würden sie schon jetzt sehr viel zu Fuß gehen, das Rad benützen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. „Ich fahre gerne mit dem Bus“, betonte ein Schüler. Umweltreferent Hermann Weratschnig zeigte sich begeistert vom Engagement der Volksschüler: „Wichtig ist auch, dass ihr euren Eltern erzählt, dass man die ein oder andere Autofahrt einsparen kann.“ Zur Feier des Autofreien Tages ließen die Schüler dann noch Luftballons in den Himmel aufsteigen.

„Die Bereitschaft, auf Öffis umzusteigen, ist deutlich zu spüren“, sagte Weratschnig beim anschließenden Pressegespräch. Daher wolle man im Laufe des Herbstes das Regio- und Citybus-System in Schwaz ausbauen und besser an die Bahnverbindungen anpassen. Beim Stichwort Bahn verriet BM Hans Lintner, dass nach fünfjähriger Verhandlung mit Land und ÖBB nun die Verträge für die Park-and-ride-Anlage sowie den Bahnhofsum- und -neubau zur Unterzeichnung bereit sind. „Warum wir so lange verhandelt haben? Das wird österreichweit ein Pilotprojekt“, sagte Lintner. Die Verträge seien absolutes Neuland, da ein privater Anbieter mit ins Boot geholt wurde. Ludwig Obwieser errichtet nämlich die Parkanlage am Schwazer Bahnhof – die TT berichtete. 25 Mio. Euro kostet das Gesamtprojekt (Verlegung der Gleise, barrierefreie Erschließung der Bahnsteige, Bahnhofsgebäude).

Laut Weratschnig ist es einzigartig in Österreich, dass sich die Stadt bei der Neugestaltung am Bahnhofsareal so einbringt. „Wir wollen die vielseitigen Angebote am Bahnhof auch weiterhin erhalten“, sagt Weratschnig. Damit meint er u. a. das Projekt Schrankenlos, den Jugendwarteraum, die Aktion „Ein Buch geht auf Reisen“ oder auch den Kiosk. „Wir haben das Baurecht des Gebäudes von den ÖBB erworben und können so den Service und die Angebote weiterhin offerieren“, erklärte BM Lintner. Auch Wohnen am Bahnhof sei ein Aspekt, der künftig umgesetzt werden soll.

Verkehrsreferent Emil Danler berichtete zudem, dass der geplante Kreisverkehr nach der Autobahnabfahrt – die TT berichtete – für den Sommer 2019 anvisiert sei. Weiters möchte man den Staubereich in die Stadt hinein mit einem Kreisverkehr bei der Barbara­brücke entlasten. „Die Experten sagen aber, dass eine Ampel den Verkehr besser verteilen würde“, sagte Danler. „Noch wollen wir nicht aufgeben“, stellte Lintner klar. Er favorisiert den Kreisverkehr.