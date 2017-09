Von Helmut Mittermayr

Reutte – Schule ist immer auch gesellschaftlicher Spiegel. Dies zeigt eine Problematik, die am Gymnasium in Reutte aufgetaucht ist. Dort werden in der Oberstufe derzeit fünf Jugendliche als außerordentliche Schüler unterrichtet – allesamt Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Die rund 17-Jährigen sollen vor allem Deutsch lernen. In einem wöchentlich elfstündigen Spezialkurs „Deutsch für Ausländer“, den Gymnasium und Handelsakademie gemeinsam anbieten, sollen sie so weit gebracht werden, dass ein NMS-Abschluss zum Jahresende möglich sein könnte. Kein leichtes Unterfangen, ist doch das bisherige Sprachvermögen in Deutsch noch nicht sehr ausgeprägt. Eines der Mädchen hat sich sogar die Matura in den Kopf gesetzt, um einmal Medizin studieren zu können. Die Jugendlichen, vier von ihnen sind weibliche Teenager, nehmen am Regelunterricht teil – und damit auch an Leibesübungen.

Und hier spießte es sich schon in der ersten Turnstunde. Die jungen Damen weigerten sich, ihren „Hijab“, ein Kopftuch, das um Kopf und Hals gewickelt ist und an einem Ende am Körper seitlich herunterhängt, während des Turnens abzunehmen. Umkleidekabine und Turnsaal werden am Reuttener Gymnasium schon seit Jahrzehnten während jeder Sportstunde von der jeweiligen Aufsichtsperson abgeschlossen, womit neben dem Schutz der Wertsachen der Schüler und Schülerinnen auch kein zufälliges Eindringen Klassenfremder möglich ist. Im speziellen Fall könnten die vier Muslima, wären sie kopftuchlos, also auch keinen Mann im rein weiblichen Sportunterricht zu Gesicht bekommen. Auf solche Aspekte ließen sich die involvierten Professorinnen aber gleich gar nicht ein – für sie gab es vor allem ein Sicherheitsproblem, das sie an der Direktion umgehend meldeten. Denn eine Strangulierung sei bei diversen Übungen nicht auszuschließen.

Schulleiter Manfred Pfeifer fand in rechtlicher Abstimmung mit dem Landesschulrat und dem Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) eine Lösung. „Die Schülerinnen dürfen im Turnunterricht weiterhin eine Kopfbedeckung tragen. Aber nicht mehr jene, die sie gewöhnlich um Kopf und Hals geschlungen haben. Sie müssen aus Sicherheitsgründen eine besonders enganliegende Bedeckung wählen.“ Im SGA-Ausschuss wurden etwa Sturmhauben, wie man sie unter Helmen trägt, als mögliche Variante angeregt. „Wenn die Schülerinnen dies nicht annehmen können, müssen sie trotzdem im Turnsaal bleiben und eben zusehen. Denn die Professorinnen haben die Aufsichtspflicht über die ganze Klasse“, erklärt Manfred Pfeifer.