Von Bernhard Stecher

Haiming – Auch wenn Pfarrer Volodymyr Voloshyn beim Fotografieren seines Antlitzes eher streng Richtung Kamera schaut – beim Berichten über die Renovierung der Pfarrkirche huscht ihm immer wieder ein Lächeln über das Gesicht. Dabei habe er vor der Aufgabe ordentlich Respekt gehabt, sagt der Geistliche. Aber Gott sei Dank sei es ohnehin nicht so schlimm gekommen, wie ihm ein Kollege prophezeit habe, denn eine Kirchenrenovierung koste zehn Jahre des Lebens – so habe es jedenfalls geheißen. „Das sollte bei mir nicht der Fall sein, allerdings sind wir mit unserem Ansinnen zunächst nicht gerade auf offene Ohren gestoßen“, erinnert sich der Pfarrer. Zu Zeiten der Wirtschaftskrise hätten viele in der Gemeinde andere Sorgen gehabt als eine Kirchenrenovierung. Die Stimmung habe sich aber gedreht, so Voloshyn, und: „Zuletzt ist ein guter Zusammenhalt zwischen Vereinen, der Wirtschaft und Privaten erkennbar geworden.“ So sind alleine 60.000 Euro durch die Übernahme von Patenschaften zusammen- gekommen.

Nach eineinhalb Jahren des Arbeitens wird die Haiminger Pfarrkirche nun am kommenden Wochenende mit einem dreitägigen Festprogramm wieder eingeweiht. Die Wiedereinweihung des Gotteshauses fällt heuer mit dem 500-Jahr-Jubiläum zusammen. Erbaut war es zwar bereits ab dem Jahr 1511 worden, der für die Weihe notwendige Ritus erfolgte allerdings erst sechs Jahre später. „Genau genommen wäre bereits am 20. Mai das erste halbe Jahrtausend voll gewesen“, weiß Haimings Hochwürden und fügt süffisant an: „Eigentlich wollten wir zu diesem Termin auch mit der Renovierung fertig sein. Allerdings tauchten immer wieder neue Arbeiten auf.

Die Wiederinstandsetzung der Pfarrkirche ist dafür mehr als gelungen. Die Zufriedenheit fußt auch darauf, dass bei der Renovierung an mehreren Stellen bauliche Bezüge zur Historie auftauchen, welche aufgrund einer sorgfältigen Behandlung in einen modernen Kontext gestellt werden konnten. So tauchte etwa unvermittelt unter einer optisch wenig anspruchsvollen Fliesenschicht ein alter Bodenbelag aus Haiminger Marmor auf, welcher an manchen Stellen mit noch vorhandenem Material aus Magerbach ergänzt werden konnte. In der alten Sakristei fand sich unter dem Putz ein schmales Fenster – ein Relikt aus jener Zeit, als hier vor der Erweiterung des Presbyteriums im Jahr 1384 das Kirchenschiff endete. Die Öffnung in der ehemaligen Außenwand führt heute in den Kirchturm. Ebenfalls erfreuliche Überraschungen verbargen die Entfernung eines alten Holzverschlages zwischen Empore und Chor sowie die Suche nach einem geeigneten Standort für das Taufbecken, das sich – einem Pilger gleich – bereits mehrmals eine neue Bleibe hatte suchen müssen. Nun fand man bei den Arbeiten am Fußboden den ursprünglichen Sockel. Unweit davon steht es nun wieder – wie schon einmal – beim Seitenaltar und bildet zusam- men mit Ambo und Volksaltar eine ansprechende optische Achse. Zwischen „Boarkirche“ und Chor kam eine alte Säule zutage. Diese ist nun ohne das sie zuletzt umgebende Holz ein regelrechter Blickfang. Gegen Zugluft wurde in diesem Bereich eine moderne Glaszwischenwand eingezogen.

Hightech gibt es nun auch bei der Beleuchtung und Elektrik, so kann etwa das Ewige Licht per Touchscreen von der Decke herab- und wieder nach oben gelassen werden.

Insgesamt wurden 774.000 Euro brutto investiert, die Gemeinde Haiming übernahm davon die Hälfte. Der Pfarrer lobt den achtköpfigen Renovierungsausschuss. Er freut sich auch über die Unterstützung aus der Bevölkerung: „Es ist etwa von wunderbarer Symbolik, dass wir in den Volksaltar intarsienartig fünf Kreuze aus Haiminger Apfelbaum einfügen konnten. Das war der Vorschlag des Holzspenders, eines ehemaligen Tischlers.“