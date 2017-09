Zirl – In der Debatte rund um den Verkauf des ehemaligen Gasthofs Hirschen in der Zirler Bahnhofstraße gibt es eine neuerliche Wende: Wie berichtet, hatte die Marktgemeinde die historische Liegenschaft im Jahr 2011 – unter BM Josef Kreiser (Zirl Aktiv) – um 350.000 Euro angekauft. Unter Kreisers Nachfolger Thomas Öfner (Für Zirl) wandte sich der Gemeinderat aufgrund der prekären Finanzlage von den Plänen, dort ein neues Regionalmuseum einzurichten, ab und beschloss, das Gebäude wieder zu verkaufen. Voraussetzung: Die „Substanz“, also der Gebäudekern, müsse erhalten bleiben. Nur ein Kauf-angebot, das dies zusicherte, traf fristgerecht ein – in Höhe von 360.000 Euro, eingebracht von einem Zirler Architekturbüro. In seiner August-Sitzung votierte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, diesem Angebot näherzutreten.

Kurz darauf machte die Liste „Zirl Aktiv“ jedoch auf ein weiteres Angebot eines Zirler Immobilienunternehmens aufmerksam, das erst drei Tage nach dem vorgesehenen Abgabetermin eingelangt war – und forderte, auch mit diesem Angebotsleger noch Gespräche zu führen. Das Argument: Dieses Angebot liege um fast 100.000 Euro höher – außerdem sei die Ausschreibung des Verkaufs nie einem Ausschuss oder dem Gemeinderat vorgelegt worden.

BM Öfner holte danach eine Rechtsauskunft ein, die ergab, dass der Verkauf nicht den Grundsätzen des Bundesvergabegesetzes unterliege und daher auch nicht an Fristen gebunden sei. In der Sitzung am Donnerstagabend bat er die Mandatare dann um Abstimmung, ob das zu spät eingetroffene Angebot doch noch geöffnet und die Angebotsfrist nachträglich erstreckt werden solle. Der Gemeinderat entschied mit den Stimmen von „Zirl Aktiv“ und „Zukunft Zirl“ dafür, auch dieses Angebot noch zu prüfen, Öfners „Für Zirl“ und „Frischer Wind und Grüne“ stimmten dagegen.

Er respektiere das Ergebnis, so Öfner, sei damit aber „nicht glücklich. Ich halte es für problematisch, wenn jemand nach Verstreichen der Frist ein Angebot legt und auch nicht direkt mit dem Bürgermeister Kontakt aufnimmt.“

Die endgültige Entscheidung, an wen verkauft wird, solle nun „zeitnah“ fallen, der Verkauf noch im Herbst abgewickelt werden. In dem Vertrag soll – neben einem Vorkaufsrecht für die Gemeinde, falls die Gebäudestruktur doch nicht erhaltbar ist – auch verankert werden, dass die historische Gaststube erhalten und öffentlich zugänglich gemacht werden muss. Ansonsten soll das ganze Inventar kostenlos an die Gemeinde fallen. (md)