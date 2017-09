Innsbruck – Zumindest in einer Frage haben sich die Gewerkschaft bzw. der Betriebsrat der massiv in der Kritik stehenden Flüchtlingsgesellschaft des Landes, Tiroler Soziale Dienste (TSD), jetzt geeinigt: Wie die TSD-Geschäftsführung gestern in einer Aussendung mitgeteilt hat, konnte unter der Gesprächsführung des Landes Einigung über die noch offenen Punkte eines Sozialplans erzielt werden. „Auch wenn aktuell keine Kündigungen im Raum stehen, ist es somit gelungen, die Inhalte des Sozialplans abschließend zu klären, und die Geschäftsführung und der Betriebsrat haben sich auf den Abschluss der Betriebsvereinbarung geeinigt“, heißt es. Dass das Land letztlich die Vermittlerrolle übernommen hat, spricht wohl Bände über das zerrüttete Verhältnis in den TSD.

Bekanntlich sorgen der aufgeblähte Verwaltungsapparat, die Anschaffung von teuren Kaffeemaschinen sowie eines Dienstautos für heftige Kritik an der Geschäftsführung. Sozial-LR Christine Baur (Grüne) ist dehalb zufrieden, „dass die Gespräche konstruktiv verlaufen sind und im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Einigung erzielt werden konnte“. Erleichtert zeigt sich auch der Betriebsrat. Mit dem Abschluss des Sozialplans könnten im Bedarfsfall den MitarbeiterInnen gute Angebote gemacht werden, heißt es in einer Stellungnahme. (pn)