Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck — Zwei Fäll­e innerhalb weniger Tage: In Kärnten lauert ein Mann seiner Ex-Freundin auf und sticht sie nieder, in Vorarlberg lässt sich ein Mann vom Betretungsverbot nicht aufhalten, er tötet seine Frau und seine Kinder. Beide Täter nahmen sich später das Leben. Zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 1997 in Österreich — damals ein Meilenstein — sind zwei Tragödien wieder einmal Anlass für die Frage: Werden Frauen nicht ausreichend geschützt?

Die nüchternen Fakten: Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Und: Obwohl die Versprechen der Gewalttäter, sich zu bessern, groß sind: „Dass es bei einem Vorfall bleibt, ist die absolute Ausnahme", stellt Eva Pawlata, Leiterin des Tiroler Gewaltschutzzentrums, klar. Mit Fällen wie in Vorarlberg habe man täglich zu tun, auch wenn es nicht immer zum Äußersten kommt.

Sie lobt die gute Vernetzung mit der Polizei, die jede Wegweisung, jedes Betretungsverbot sofort bei der gesetzlichen Opferschutzeinrichtung meldet. So können sich deren Mitarbeiter schon kurz nach den traumatischen Vorfällen mit den gefährdeten Frauen in Verbindung setzen. Verbesserungsbedarf sieht Pawlata dagegen bei der Justiz: Bei Gefahr im Verzug sollte öfters U-Haft verhängt werden — „meiner Meinung nach sind die Haftrichter viel zu zögerlich". Es gebe immer wieder Anzeichen für bevorstehende, heftige Angriffe, doch die würden oft nicht ernst genug genommen. „Da nimmt man lieber Betrüger in Haft als Gewalttäter!"

Außerdem brauche es mehr Schutzwohnungen — „was das betrifft, schaut die Situation in Tirol leider traurig aus" —, denn manchen Tätern sei es egal, ob es ein Betretungsverbot gibt oder nicht. Pawlata bedauert auch das mangelnde Interesse von Seiten der Politiker: „Leider ist der Opferschutz ein unpopuläres Thema — nichts, das sie sich gern an ihre Fahnen heften." Die aktuelle Diskussion um höhere Strafen sieht sie differenziert, denn: „Vor Gericht wird nicht einmal der derzeit mögliche Strafrahmen ausgeschöpft. Da bewegt man sich im unteren Drittel."

Rund 40 Prozent aller Beratungen, die der Verein Männerzentrum in Tirol anbietet, haben das Thema Gewalt — meistens gegen Frauen — zum Inhalt. „Die Männer, die zu uns kommen, sind änderungswillig", sagt „Mannsbilder"-Obmann Klaus Edlinger. Doch es könnten noch viel mehr sein, meint er und verweist auf das Vorarlberger Modell: „Dort fragt die Exekutive die Gewalttäter, ob sie deren Telefonnummer an eine Beratungsstelle weitergeben können." Dadurch wird erreicht, dass rund 30 Prozent der Weggewiesenen therapiert werden.

Schutz für Frauen § 38a Sicherheitspolizeigesetz, Betretungsverbot und Wegweisung zum Schutz vor Gewalt; ermächtigt die Polizei, einer Person das Betreten einer Wohnung und deren unmittelbarer Umgebung zu untersagen. Das Verbot kann inzwischen bei Kindern auch auf die Kinderbetreuungseinrichtung, Kindergarten oder Schule ausgedehnt werden. Das Betretungsverbot gilt vorerst zwei Wochen und kann verlängert werden. Im Frauenhaus in Innsbruck, der einzigen rund um die Uhr erreichbaren Schutzeinrichtung in Tirol, ist Platz für acht Frauen und elf Kinder, im vergangenen Jahr kamen insgesamt 128 Frauen und Kinder unter, 206 mussten abgewiesen werden. Je nach Risiko bleiben sie von einem Tag bis zu einem Jahr. Der Bau des neuen Frauenhauses mit insgesamt 36 Plätzen steht kurz bevor.

Auch Gabi Plattner, Geschäftsführerin der Tiroler Frauenhäuser, fordert mehr opferschutzorientierte Täterarbeit. „Manche lassen sich freiwillig helfen, für die anderen braucht es verordnete Anti-Gewalt-Trainings."

Meiste Übergriffen in eigenen vier Wänden



Nicht immer ist es das Opfer, das die Polizei ruft, oft sind es auch besorgt­e Nachbarn, die — durch Schreie alarmiert — eine eskaliert­e Situation melden: Eine Herausforderung für die Beamten, die oft mitten in Handgreiflichkeiten geraten, wie Wolfgang Ostheimer vom Stadtpolizeikommando Innsbruck sagt. Wird festgestellt, dass ein Angriff bevorstehen könnte, das Opfer immer wieder Gewalt ausgesetzt war oder bedroht wurde, kann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. „I stich di ab", „Wenn du di trennen willsch, tu i dir und den Kindern was an" — angesichts solcher Aussagen bleibt den Polizisten nichts anderes übrig. In Innsbruck werden pro Jahr bis zu rund 70 Partner weggewiesen, in diesem Jahr waren es bisher 60. Die Zahl ist seit Jahren gleichbleibend hoch.

Die meisten Übergriffe passieren in den eigenen vier Wänden. Trennungen zählen für Frauen zu den gefährlichsten Situationen überhaupt. In dieser Zeit passieren die meisten Übergriffe und Mordfälle.

Auch Katja Tersch vom Landeskriminalamt Tirol spricht von sehr emotionalen Situationen hinter vier Wänden, „da braucht es von Seiten der Beamten sehr viel Fingerspitzengefühl". Das Betretungsverbot sei auch als emotionale „Abkühlungsphase", für den Täter gedacht, die Polizei hat die Möglichkeit, ihn zu einem Gespräch vorzuladen. Die Zahlen sind über die Jahre stabil: „2014 gab es 442 Wegweisungen, 2015 stieg die Zahl auf 465 an, im vergangenen Jahr sank sie wieder auf 458 ab."

Gewaltfreiheit sei ohne Geschlechtergerechtigkeit nicht möglich, sagt Gabi Plattner vom Frauenhaus. „Hier müssen wir intervenieren, schon im Kleinkindalter. Es muss sich noch viel ändern, dass es Frauen leichter fällt, über Gewalt zu sprechen und Hilfe zu holen."