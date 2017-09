Von Martina Schratzberger

Steinach a. Br. – Die „goldenen“ Zeiten lässt Hermann Muigg-Spörr (54) hinter sich. Immer wieder gab es dunkle Momente. Er stand kurz vor dem Aufgeben. War dem totalen Zusammenbruch nahe. Zweimal hätte er beinahe aufgegeben, wenn da nicht noch etwas gewesen wäre. Eine Kraft, eine Macht, der liebe Gott. Jetzt pilgert er mit Menschen, die sich Fragen stellen, vor Entscheidungen stehen, den rechten Weg finden wollen. Muigg-Spörr hat ihn für sich gefunden.

Der aus Steinach am Brenner stammende Bauernbub hat einen Beruf ergriffen, den es zuvor in Österreich nicht gab: Menschen-Begleiter. Zurzeit befindet er sich auf seiner Haus- und Hofstrecke. Mit einer neunköpfigen Gruppe pilgert er den Franziskusweg von Florenz über La Verna nach Assisi. Zwei Wochen lang, mit möglichst wenig Gepäck auf den Schultern.

„Franziskus’ und mein Leben haben viele Parallelen. Auch er kam aus dem Reichtum heraus und entschied sich für das Einfache.“ Hermann Muigg-Spörr war mit vier Sportgeschäften in Ischgl, die er mit seinem Bruder führte, schon in jungen Jahren auf Erfolgskurs.

Er hatte seine dicke Brille gegen Kontaktlinsen eingetauscht, aus dem barocken Figürchen hatte sich ein strammer Körper geformt. Und aus dem introvertierten Bauernbuben war ein wortgewandter Verkäufer geworden.

„Wir hatten 24 Angestellte, arbeiteten hart und viel. Aber irgendwann drehte sich alles im Kreis. Visionen zerschmetterten. Die Chance auf Verwirklichung zerplatzte. Ich konnte nicht mehr schnaufen, nicht mehr schlafen, fand keine Ruhe mehr.“ Muigg-Spörr verließ sein Lebensmut. Der Tiroler betete, weinte, haderte, schimpfte, bettelte, bat. „Dann spürte ich Licht und Wärme in mir. Gott hatte mir Kraft geschickt. Kraft, weiterzumachen.“

Der Pilgerwegbegleiter sieht sich als Menschenbegleiter. „Es geht darum, Vergangenes, Gewandertes hinter sich zu lassen, sich vom Alltag zu lösen. Hinein ins Ungewisse zu gehen. Sich auf neue Pfade einzulassen, jede Kurve bringt Neues“, beschreibt Muigg-Spörr.

2400 Kilometer biegt er pro Jahr herunter. Seit einiger Zeit begleitet ihn sein Pilgerstab.

Halt hatte Muigg-Spörr immer wieder gesucht, beruflich veränderte er sich oft. Aus einer Kurzbeziehung entstand ein Kind. Doch die werdende Mutter sah keine gemeinsame Zukunft. Nach einer hilfeschreienden dreitägigen Wallfahrt – ohne Essen und Trinken – kam Muigg-Spörr komplett erledigt in Maria Kirchental an. „Eine Freundin machte mir klar, dass mir in diesem Zustand auch die heilige Maria nicht helfen konnte. Ich war ein Fall für die psychiatrische Ambulanz.“

Muigg-Spörr wurde behandelt, allerdings ohne Erfolg. „Ich hatte eine schwere Depression und rannte auf den Hochkönig. Ich stand auf einem Felsvorsprung, als plötzlich ein Adler vor mir kreiste. Dann brachen die Wolken und Licht drang durch. Ich wusste, noch auf dieser Welt gebraucht zu werden.“

Es folgte eine professionelle Therapie: Psychiatrie, Kämpfen, Ringen. „Ich brauchte ärztliche Hilfe, Medikamente. Sie machten träge und fülliger. Mir war klar, dass mit Willenskraft, Gott und Mut vieles geht. Aber in so einer Situation brauchst du Profis, die einem zur Seite stehen.“

Vor nicht allzu langer Zeit machte Muigg-Spörr seine Berufung zu seinem Beruf. „Jetzt versuche ich Menschen zu helfen. Pilgern tut gut. Und auf Dunkelheit folgt Licht.“