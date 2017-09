Innsbruck – 95 Jahre sind ein stolzes Jubiläum, das am Samstag im Vereinsheim Wiesele durch die Rückschau von Obmann Fredy Püls zu einer besonderen Zeitreise wurde. Mit vielen Anekdoten blickte er in launiger Weise auf das erfolgreiche sozial-karitative Wirken der Vereinigung zurück. „Die Solidarität und das Miteinander in unserem Stadtteil verdienen das Prädikat ‚wertvoll‘ und ‚ausgezeichnet‘“, betonte er und bedankte sich mit „aufrichtigem Vergelts Gott“ bei allen Gönnern, Freunden und engagierten Mitgliedern.

Das „Prädikat wertvoll“ gab Laudatorin Angelika Rott umgehend an Püls zurück: Sie zeigte sein „intensives Engagement“ auf, „leitet er doch seit 35 Jahren als Obmann die Vereinigung mit Geschick, Liebe, Charme und Beharrlichkeit“. Nicht umsonst werde er der „Bürgermeister der Koatlackn“ genannt. Rott würdigte auch den Einsatz von Christl Püls: „Sie leitet den wöchentlichen Seniorenstammtisch und gibt ihrem Mann Rückhalt und Kraft.“ Seit 1922 „wird den Menschen schnell und unbürokratisch geholfen, unser Obolus wird auch für die Pflege der Kulturgüter und den Zusammenhalt der Koatlackler verwendet“, so Püls. (al)