Von Catharina Oblasser

Lienz – Mit Lienz, Matrei, Sillian und seit einiger Zeit auch Nußdorf-Debant gibt es in Osttirol vier Wohn- und Pflegeheime. Über 400 Pflegekräfte, hauptsächlich Frauen, betreuen dort knapp 400 Bewohner. Im neuen Heim in Debant, wo zurzeit 30 Personen betreut werden, eröffnet im Oktober die zweite von drei Teilstationen. Ein Jahr danach geht voraussichtlich die dritte Station in Betrieb. Dann bietet Debant Platz für 90 Bewohner. Ein volles Haus ist zu erwarten.

Doch woher das Personal nehmen? Der ÖGB mit Landesvorsitzendem Philipp Wohlgemuth, Bezirksobmann Willi Lackner und Martin Strasser, dem Betriebsrat der Osttiroler Wohn- und Pflegeheime, plädiert für bessere Arbeitsbedingungen. Auch um zu verhindern, dass Pflegekräfte wegen Überlastung in die Teilzeit ausweichen. „Den Trend zur Teilzeit gibt es immer mehr, obwohl wir am liebsten Vollzeit-Stellen vergeben“, sagt Strasser. Der ÖGB fordert weniger Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich für Pflegekräfte.

Gibt es in Osttirol einen Notstand in der Pflege? Nein, sagt Franz Webhofer, Leiter der Osttiroler Wohn- und Pflegeheime. „In Lienz, Debant und Matrei haben wir keine Probleme. Nur in Sillian ist es nicht so leicht, wohl wegen des großen Angebots an Industrie-Arbeitsplätzen im Pustertal.“ Wenn Anfang 2018 der Pflegeregress wegfällt, rechnet Webhofer mit zehn bis 15 Prozent mehr Anfragen für einen Heimplatz. Zurzeit läuft ein Pflegekurs für 24 Quereinsteiger. Sie schließen ihre Ausbildung Ende September 2018 ab, rechtzeitig zum Vollbetrieb in Debant.