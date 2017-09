Von Christoph Blassnig

Dölsach – Standortbürgermeister Josef Mair ist Obmann des Planungsverbandes wie auch des Abwasserverbandes Lienzer Talboden. Zum 40-jährigen Bestehen der gemeinschaftlich getragenen Abwasseraufbereitung von fünfzehn Gemeinden im Lienzer Talboden streute er bei der Feier in Dölsach seinen Vorgängern Rosen: „Der Weitsicht der damals politisch Verantwortlichen verdanken wir unsere heutige Feierstunde: Unter anderem Fridolin Zanon und Hubert Huber haben bei knappen Ressourcen im Bezirk den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt, die wir weiter fortschreiben werden.“

Der Schutz der Umwelt und der Heimat für die zukünftigen Generationen sei heute wie damals ein Muss, und die Überzeugungsarbeit im Jahr 1977 sei nicht einfach gewesen. Man habe aus der Not eine Tugend gemacht und klein begonnen, mit der Option auf einen späteren Ausbau. 1984 ging die Anlage in Döls­ach mit einer Auslegung auf 25.000 Einwohnergleichwerte (EGW) in Betrieb. In den Jahren 2000 bis 2002 ist die Kapazität auf 56.000 EGW dann mehr als verdoppelt worden. „Die Standortauswahl war nicht unumstritten, doch heute zeigt sich, dass die Planungen richtig waren.“ Auch Assling könnte in den Verband eintreten, wenngleich ein hoher Aufwand dafür zu leisten sein wird, berichtete Verbandsobmann Mair.

55 Kilometer lang sind die Kanalstränge, die der Abwasserverband errichtet hat und jährlich wartet. Dazu kommen die gemeindeeigenen Netze. 7000 Kubikmeter Abwasser durchlaufen Tag für Tag die mechanischen und biologischen Reinigungsstufen in Dölsach mit einem Erfolgswert von 97 Prozent. Vom Eintritt in die Anlage bis zum Verlassen vergehen etwa zweieinhalb Tage. Der Klärschlamm sammelt sich im 17 Meter hohen eiförmigen Faulturm, an dessen oberem Ende Faulgas entnommen und anschließend verwertet wird: „Im eigenen Blockheizkraftwerk decken wir unseren Wärmebedarf vollständig“, ist Betriebsleiter Klaus Huber stolz. Gasgeneratoren erzeugen 3500 kWh Strom am Tag. „Diese jährlich zwei Millionen Kilowattstunden decken den Energieaufwand für die Reinigung zu 60 Prozent und ersparen im Betrieb Stromkosten von 68.000 Euro.

Die Vizepräsidentin des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes ÖWAV, Maria Bogensberger, gratulierte persönlich zum Jubiläum und erklärte die Zusammenarbeit der Lienzer Talbodengemeinden für beispielgebend. Zertifizierte Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiter würden die notwendige Weiterentwicklung im Bereich Umweltschutz sicherstellen und am Ende für einen effizienten Einsatz der Mittel sorgen.