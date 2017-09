Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Nacht für Nacht hält Susik Osoyan die Angst wach. Hochschwanger geht sie in der kleinen Wohneinheit im Asylheim Müllergrund in Schwaz auf und ab. Sie kann nicht mehr. Die Sorgen, in ein unbekanntes Land abgeschoben zu werden, sind zu groß. Sie will bleiben. Will sich und ihre Familie in Sicherheit wissen. Ein Zurück gibt es für sie nicht.

„Ich bin so nervös, fühle mich gestresst. Ich kann nicht schlafen“, sagt Osoyan, während sie sich sanft über den Bauch streicht. Im Dezember ist es so weit: Sie bekommt ihr drittes Kind. „Es wird ein Junge“, freut sie sich. Die beiden anderen Kinder besuchen den Kindergarten in Schwaz. Vor dreieinhalb Jahren kam die Familie aus der Ukraine nach Tirol. „Ich hatte große Probleme mit meinem Vater. Er ist ein schlechter Mensch“, erklärt Osoyan. Sie habe die Gewalt, Misshandlungen und Vergewaltigungen durch Freunde ihres Vaters nicht mehr ertragen. Auch Unruhen und der Krieg hätten sie und ihre Familie dazu bewogen zu fliehen. Sie wirkt beschämt und traurig. Ihr Mann legt den Arm um sie. „Schwaz ist wie eine neue Heimat für uns. Hier fühlen wir uns sicher und wohl“, sagt Mehmad Amar.

Er arbeitet seit seiner Ankunft in Schwaz beim Bauhof. „Alle waren gleich sehr nett zu mir und die Arbeit bereitet mir Freude“, sagt Amar. Durch seinen Job hat er Andreas Fasser kennen gelernt. „Ich habe die Familie ins Herz geschlossen“, sagt Fasser. Er will sich für die Familie einsetzen. „Es hätte große Auswirkungen auf die Familie, wenn sie jetzt gehen müssten. Die Kinder belastet der derzeitige Zustand schon sehr. Und für mich ginge eine Freundschaft verloren“, sagt Fasser. Die Kinder sind vier und sechs Jahre alt. „Ich versuche sie zu trösten. Sie haben Angst, ihre vielen Freunde zu verlieren“, sagt Amar. Er könne es kaum ertragen, seine Tochter so traurig zu sehen. „Die Kinder bekommen mit, worum es geht. Sie kennen die Ukraine gar nicht. Für sie gibt es nur Schwaz“, sagt Fasser.

Auch für Christopher Oelze ist die Situation belastend. Er verbringt viel Zeit mit der Familie. „Ich habe vor etwa drei Jahren begonnen, Susik als freiwilliger Helfer zu unterrichten, und ihr auch ein bisschen Tirolerisch beigebracht. Sie hat schnell gelernt, viel gelesen und Engagement gezeigt. Ihr Mann konnte damals schon gut Deutsch“, sagt Oelze. Seither sind sie Freunde. Vor allem zu den Kindern habe er eine enge Beziehung aufgebaut. Er will die Familie unterstützen, wo es nur geht, und nicht zusehen, wie sie abgeschoben wird.

„Mein Bild von Flüchtlingen hat sich, seit ich diese Familie kenne, grundlegend geändert“, sagt Rene Forst. Er ist aus der FPÖ und dem RFJ ausgetreten. „In der Partei hat man ja nur Negatives über Flüchtlinge gehört. Der persönliche Kontakt hat alles geändert“, sagt er. Forst will der Familie helfen.

„Es ist absolut ungerecht. Sie sind so gut eingebunden, hilfsbereit und engagiert. Ich verstehe nicht, warum sie gehen sollen. Für die Kinder wäre das eine Katastrophe“, sagt Fasser. Ohne zu kämpfen, lässt er seine Freunde nicht gehen. Helfen will auch der Schwazer Pfarrer Rudolf Theurl: „Es kommt mir unmenschlich vor, dass sie abgeschoben werden sollen.“ Bei einem positiven Bescheid würde er für Mehmad sofort einen Job finden.

Arno Nitzlnader, Regionaldirektor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, war für eine Stellungnahme gestern nicht erreichbar.