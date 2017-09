Zum zweiten Mal in Folge hat die Lotto-Ziehung keinen Sechser hervorgebracht, daher geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot. Ein Solo-Gewinn im ersten Rang von „6 aus 45“ wäre dann rund 2,6 Millionen Euro wert, berichteten die Lotterien am Montag.

Beim Joker gab es am Sonntag einen Sologewinn von 235.100 Euro. Fünf Spielteilnehmer waren beim Fünfer mit Zusatzzahl erfolgreich. Zwei Wiener, ein Vorarlberger, ein Steirer und ein Kärntner bekommen jeweils rund 27.300 Euro überwiesen. (APA)