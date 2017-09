Von Agnes Dorn

Mieming – Klein habe man angefangen, immer mehr sei hinzugekommen und ein Ende der Aufgabenerweiterung ist wohl auch noch nicht in Sicht: Was vor dreißig Jahren verhältnismäßig kompakt am 11. Mai 1987 bei der ersten konstituierenden Sitzung unter Obmann Karl Spielmann eingerichtet wurde, hat sich bis heute zu einem umfassenden Stützpunkt für die unterschiedlichsten Bereiche des sozialen Lebens in der Region entwickelt. Die fünf Gemeinden Wildermieming, Mieming, Obsteig, Mötz und Stams gehören dem Einzugsbereich des Sozialsprengels an, der dank der jährlich durch 33 Damen und einen Zivildiener geleisteten 22.000 Betreuungsstunden sowie der ehrenamtlichen Arbeit von rund 50 Freiwilligen einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung mit sozialen, pflegerischen und gesundheitlichen Hilfsleistungen liefert.

Seit drei Jahren stehen Gerhard Wallner als Obmann und seit über 20 Jahren Claudia Spielmann als Geschäftsführerin dem Verein vor. Zur Feier des 30-Jahr-Jubiläums wiesen beide auf die Wichtigkeit des Ehrenamts für den Sozialsprengel hin.

Anfangs sei es für die Menschen oft schwierig gewesen, die angebotene Hilfe überhaupt anzunehmen, doch inzwischen – seit es kaum mehr Großfamilien gebe – habe sich das wesentlich geändert. Hauskrankenpflege, Heim- und Haushaltshilfe, Tagesbetreuung, Essen auf Rädern, Information und Beratung, Verleih von Heilbehelfen und neuerdings auch Familienhilfe sind die Angebote des Sozialsprengels, der seit dem 1. Juni in den neuen Räumlichkeiten am Dr.-Siegfried-Gapp-Weg zu finden ist.

„Die Sprengelgemeinden haben rund eine Million Euro in die Hand genommen, damit wir zum 30-Jahr-Jubiläum schöne Räumlichkeiten haben“, freute sich Franz Dengg, Bürgermeister von Mieming, über das Geschenk, das sich die Gemeinden selbst machen konnten, und bilanzierte mit Blick auf das Land: „Für Kinderbetreuung erhält man wesentlich mehr als für Altenbetreuung.“

Auch Geschäftsführerin Claudia Spielmann hätte sich nach der Übersiedelung mehr geförderte Plätze für die Tagesbetreuung gewünscht, wie vom Land zunächst bewilligt. „Wir wollten eigentlich zwölf Plätze, das Land hat aber nur sechs gefördert. Silz hat vier Plätze ruhend gelegt, die haben wir dann für eineinhalb Jahre zusätzlich bewilligt bekommen.“ Damit sind inzwischen nun zehn Plätze in der Tagesbetreuung vorhanden, die von der Bevölkerung auch gerne angenommen werden, wie Spielmann berichtet. An fünf Tagen in der Woche stehen die hellen, freundlichen Räumlichkeiten von 9.30 bis 16.30 Uhr zur Tagesbetreuung offen, wo sich die älteren Personen in einem behaglichen Umfeld ganz wie zu Hause fühlen können, dabei aber durch Fachpersonal betreut werden.

Doch die Betreuung durch den Sozialsprengel beginnt in Mieming schon im Kleinkind­alter, wie Dengg bei seiner Ansprache augenzwinkernd betonte: So untersteht die Kinderkrippe Zappelmäuse ebenfalls dem Verein, der damit täglich neben den bis zu 150 Erwachsenen auch 42 Kinder betreut. Neu hinzugekommen im Angebot des Sozialsprengels ist außerdem die Familienhilfe, die Familien in schwierigen Zeiten unterstützt. Die Anstellung einer eigenen Familienhelferin bzw. eines Familienhelfers wird bereits angedacht.