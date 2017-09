Von Helmut Mittermayr

Höfen – Am Reuttener Hahnenkamm ist viel in Bewegung geraten. Die Cilli-Hütte wurde von Allgäuern erworben und im Jahr 2016 generalsaniert. Im vergangenen Jahr übernahm auch der Reuttener Steuerberater Peter Gerber die Reuttener Seilbahnen. Schritt für Schritt leitete er eine Attraktivierung des Skigebietes ein. Die Bergbahnen betreiben auf der Bergstation ein eigenes Restaurant, sind also einerseits Beförderer von Gästen und Waren der Cilli-Hütte, andererseits gastronomischer Mitbewerber.

Reibereien im Zuge der Beförderung sollen seither kein Einzelfall sein, wie BM Vinzenz Knapp auf Nachfrage bestätigen kann. Schon öfter sei er involviert worden, könne aber für keine Seite Partei ergreifen. Nur so viel: „Das ist eine schwierige Situation. Mir wäre lieber, alle würden zusammenhelfen und es gebe mehr Solidarität am Berg.“ Zumindest gebe es jetzt gewisse Unwägbarkeiten mit der Bahn, die früher so nicht bekannt waren. Zwischen Bergbahn und Cilli-Hütte gibt es auch eine Verstimmung über einen nicht bezahlten Bagatellbetrag und einen bisher nicht unterschriebenen Beförderungsvertrag.

Samstag vor einer Woche brachte nun ein Vorfall das Fass bei den Allgäuer Besitzern der Cilli-Hütte zum Überlaufen. Eine seit Langem gebuchte Hochzeitsgesellschaft konnte nicht auffahren, weil die Bahn wegen Schlechtwetters überraschend nicht in Betrieb ging. Am Nachmittag blinzelte sogar die Sonne heraus. „Da kein Unwetterereignis absehbar war, haben wir alles wie geplant vorbereitet, am Samstagmorgen noch Ware und Personal auf die Hütte gebracht, eingedeckt und dekoriert. Von Seiten der Bergbahn wurde uns in keiner Weise signalisiert, dass sie, immerhin an einem Wochenende, möglicherweise nicht fahren wird“, erklärt Bettina Endres, die Betreiberin der Hütte. Erst am Vormittag, kurz bevor die Hochzeitsgesellschaft im Füssener Hotel mit dem Reisebus aufbrechen wollte, habe man erfahren, dass die Bahn wegen angeblich schlechten Wetters nicht fahre. Endres verärgert: „Es ist richtig, dass es geregnet hat, aber es gab nachweislich kein Extremwetterereignis, das die Einstellung gerechtfertigt hätte. Wir müssen daher davon ausgehen, dass die Entscheidung, die Bahn stillstehen zu lassen, eine willkürliche war. Und das, obwohl bei der Bahn bekannt war, dass eine Gruppe von 80 Leuten auf der Cilli-Hütte zu einer Hochzeitsfeier zusammenkommen wollte.“ Das Brautpaar stand am „schönsten Tag des Lebens“ plötzlich ohne Räumlichkeiten und Verpflegung da. In einer Notfallaktion stellte Endres ihr Café-Bistro Seaside in Hopfen am See zur Verfügung, damit die Hochzeitsfeier nicht komplett crashte. Dafür musste sie ihr Lokal an diesem Tag allerdings für andere Gäste sperren.

Dazu TVB-Obmann Hermann Ruepp: „Ich kenne bisher nur die Seite der Cilli-Hütte, die uns schriftlich verständigt hat. Wenn das so stimmt, ist es natürlich nicht richtig. Aber prinzipiell ist die Situation derzeit leider eher verfahren. Die Kommunikation am Berg fehlt, das macht alles viel schwieriger. Am Hahnenkamm gibt es viele Hütten, eigentlich könnten alle profitieren, wenn viele mit der Bahn hinaufwollen.“

Der geschäftsführende Gesellschafter der Reuttener Seilbahnen, Peter Gerber, weist jegliche Schuld von sich. Eine Reservierung für die Beförderung von 80 Leuten am 16. 9. habe nicht vorgelegen und „hätte angesichts der Wetterlage auch keine Rolle gespielt. Denn die Sicherheit geht absolut vor.“ Dabei hatte die Bergbahn der Hochzeitsgesellschaft im Vorfeld noch per E-Mail einen Gruppenpreis offeriert – und gleich auch noch ein Gegenangebot für Bewirtung und Feier auf der eigenen Hütte gelegt.

Peter Gerber: „Schon zwei Tage zuvor musste die Bahn wegen Windes und Gewitters abgestellt und die Gäste mit Fahrzeugen ins Tal gebracht werden. Dieses Wetter war auch an diesem Samstag zu erwarten und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, nicht in Betrieb zu gehen. Man hätte ja Autos raufschicken können.“ Gerber mutmaßt, dass die Gegenseite nur medial Wind machen möchte, „sonst hätten sie ja längst auf Schadenersatz klagen können, was sie nicht tun“.