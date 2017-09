Von Wolfgang Otter

Reith i. A. – Freitagnacht musste die Feuerwehr einmal mehr in das Flüchtlingsheim in St. Gertraudi (Reith i. A.) eilen. Ein Brandmelder hatte die Männer alarmiert. Als sie im Heim ankommen, weiß niemand etwas. Heimleiter oder Hausmeister sei keiner auffindbar. Die Brandmeldeanlage ist zurückgestellt, die Helfer können also nicht nachschauen, in welchem Raum der Alarm verursacht wurde. Nicht zum ersten Mal wurden die Feuerwehrmänner von einem Fehlalarm im Heim aufgescheucht. „Das muss aufhören“, sagt Bürgermeister Johann Thaler. Er will die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) zu einem Gespräch einladen und „dann mit Nachdruck“ reden.

Seit 15 Jahren gebe es immer wieder Probleme, weiß Feuerwehrmann Martin Reiter. Bis zu drei Mal mussten die Helfer bereits in einer Nacht ausrücken. Und das Zurückstellen der Anlage durch Heimbewohner sei ohnedies lebensgefährlich. Schuld an der Misere sei auch, dass trotz Verbots im Heim geraucht wird. Das zeigte sich auch am Freitag: „Durchstreift man das Heim, dann offenbart sich einem ein absoluter ,Notstand‘, überall Spinnweben, dreckige Sanitärräume, überquellende Abfalleimer und Aschenbecher, von Dreck schwarze Kästen und Ablagen. Auf gut Tirolerisch ein ,Saustall‘, wie er im Buche steht“, schimpft Reiter weiter. Auch von Übergriffen auf Frauen im Haus durch Alkoholisierte will er erfahren haben.

Mittlerweile haben die von Reiter auf sozialen Medien offengelegten Mängel einen Sturm der Entrüstung auf Facebook ausgelöst. Für FPÖ-Obmann Markus Abwerzger sind die Beschwerden der Feuerwehrmänner nun Anlass, eine sofortige Schließung der Einrichtung zu verlangen: „Die Zustände sind untragbar“, schreibt er in einer E-Mail. Die politisch zuständige Landesrätin Christine Baur betont, dass auf ihre Veranlassung hin der Geschäftsführer Harald Bachmeier persönlich vor Ort Nachschau gehalten habe. „Ich habe die TSD beauftragt, den Vorwürfen nachzugehen und wenn nötig Maßnahmen zu ergreifen, damit sämtliche Beanstandungen zur Zufriedenheit aller gelöst werden“, sagt Baur.

„Die Vorwürfe und persönlichen Angriffe, die das Team in den sozialen Medien dulden musste, sind respektlos, verletzend und degradieren die wertvolle Arbeit, die hier tagtäglich geleistet wird. Das Team in St. Gertraudi und der Leiter der Einrichtung genießen unser vollstes Vertrauen. In den letzten Jahren, in denen der Einrichtungsleiter die Unterkunft St. Gertraudi führte, gab es nie Anlass zur Beschwerde“, betont die Pressestelle der TSD. Das Rauchverbot werde während der Woche durch die Betreuung überwacht. „An den Wochenenden und während der Nachtstunden wird die Hausordnung und damit auch das geltende Rauchverbot durch regelmäßige bzw. anlassbezogene Kontrollfahrten der Group4 exekutiert“, heißt es weiters. Und was die Sauberkeit anbelangt, meint man: „Der Einsatz der Feuerwehr fand während der Vorbereitungen für das Abendessen statt. Die übliche nachfolgende Reinigung der Küche war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt“, weiters werden regelmäßig „Reinigungsaktionen mit allen BewohnerInnen durchgeführt“.