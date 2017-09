Von Harald Angerer

Kitzbühel, Aurach – Kitzbühel wird gleich von mehreren Wildbächen bedroht und auch in Aurach hat man Erfahrungen mit den gefährlichen Gewässern gemacht. Zwei dieser Bäche werden derzeit verbaut und sollen schon bald ihren Schrecken verlieren. Zum einen der Walsenbach in Kitzbühel und zum anderen der Hoferbach in Aurach.

Bereits seit 2013 wird an den Schutzbauten im Walsengraben gearbeitet. Insgesamt werden 34 neue Sperren errichtet, 22 weitere saniert. Die Arbeiten liegen laut Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) im Zeitplan und sollten bereits im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Der Walsenbach ist mit seinen 6,4 Millionen Euro Bauvolumen eines der größten Projekte der WLV im Bezirk und auch tirolweit ganz vorne zu finden. Die Kosten werden zu 52 % vom Bund getragen, 21 % entfallen auf die Gemeinde, auch das Land Tirol beteiligt sich mit 17 % an ihnen.

Am Hoferbach in Aurach wird seit dem Jahr 2014 gearbeitet. Die Herangehensweise beim Hoferbach ist aber eine völlig andere als beim Walsenbach. Eine klassische Verbauung sei hier nicht zielführend. Stattdessen werden im Unterlauf des Baches vier Leitdämme errichtet. Durch diese kann der Bach gebremst werden, die beiden Siedlungen in der Nähe sind aber geschützt. Im Mittellauf wurden zudem noch sechs Murabsturzbauwerke errichtet.

Die Kosten für das Projekt in Aurach betragen 3,5 Millionen Euro, wobei der Bund sich mit 56 Prozent beteiligt, das Land mit 24 Prozent, zudem die Gemeinde Aurach mit 18% und Landstraßen Tirol mit 2 Prozent. Die Fertigstellung erfolgt hier noch im Herbst des Jahres. Damit liegt man bei beiden Vorhaben im Zeitplan.

Gestern stattete Bundesminister Andrä Rupprechter den Baustellen in Kitzbühel und Aurach einen Besuch ab, um sich ein Bild von den Fortschritten machen zu können. Auch die Bürgermeister Klaus Winkler (Kitzbühel) und Andreas Koidl waren anwesend. Alle drei strichen die große Bedeutung der errichteten Schutzbauten für die Bewohner der Orte und der Täler hervor.