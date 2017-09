Jochberg – Seit rund einem Jahr kämpft die Kameradschaft Jochberg für die Renovierung des örtlichen Kriegerdenkmals, welche auch Thema bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung war. „An Allerheiligen sammeln die Schützen für die Renovierung und jeder Haushalt hat einen Postwurf mit einem Erlagschein erhalten“, erklärt Obmann Hans-Peter Koidl bezüglich der Finanzierung des Projektes.

Im abgelaufenen Jahr konnten die 32 aktiven Mitglieder insgesamt 40 Aktivitäten meistern, darunter fünf Vollausrückungen, sieben Trägerdienste bei Beerdigungen in Jochberg und vieles mehr. Weiters präsentierte Jochbergs Altbürgermeister Heinz Leitner die neue von ihm verfasste Chronik der Jochberger Kameradschaft in Form eines Buches.

Für seine Verdienste wurde Leitner mit dem Verdienstkreuz in Silber ausgezeichnet. Die Verdienstmedaille in Gold erhielten der stellvertretende Obmann Alois Neumayr sowie Robert Mayr und Klaus Fuchs. Für ihre 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Anni Fischer mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet und auch Hermann Feyersinger erhielt die silberne Verdienstmedaille. Weiters wurden Andreas Koidl und Markus ­Foidl mit der Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Außerdem wurden Ehrenbroschen und zahlreiche Vereinsabzeichen vergeben. (fh)