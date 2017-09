Von Wolfgang Otter

Angath – Mehr als 200 Jahre stand der Stockstadl im Angather Zentrum, bis er Ende April ein Raub der Flammen wurde. Jetzt soll aus der Brand­ruine ein neues Gebäude entstehen.

Aber nicht genau am selben Platz. Bislang stand das Gebäude aus Stein und Holz direkt an der Straße. Dadurch war eine unübersichtliche Engstelle gegeben. Beim Wiederaufbau müssen die Besitzer um zweieinhalb Meter von der Straße wegrücken. Für sie ist das de facto eine „Enteignung von 100 Quadratmetern“, wie Manfred Rosina zur TT sagt. Noch dazu wollte man den Stadl auf den Fundamenten des alten Gebäudes wieder aufbauen, was Kosten gespart hätte. Für Rosina ist das Argument der Engstelle und Verkehrssicherheit nicht schlagend. Ganz im Gegenteil: Rosina warnt vor einer „Rennstrecke“, sobald die Straße breiter und gerader ist.

Argumente, mit denen er bei einer nahen Wohnanlage Gehör fand. An die 50 Familien sprachen sich gegen eine breitere Fahrbahn aus. „Sie wird nicht breiter“, sagt Bürgermeister Josef Haaser. Man wolle lediglich die Sicht verbessern. Für Rosina liegt die Schuld nicht bei den Stadlbesitzern, „die Gemeinde hätte nicht erlauben sollen, dass gegenüber dem Gebäude so nahe an die Straße herangebaut werden darf“, erinnert Rosina daran, dass der Stadl schon seit rund 200 Jahren stehe und die Engstelle nicht dadurch entstanden sei.

Rechtlich sieht sich der Gemeindechef im grünen Bereich. Da der Stadl abgetragen und wieder aufgebaut wird, handle es sich um einen Neubau, und dafür brauche es neue Genehmigungen. Dabei werden die Grenzabstände neu festgelegt. Der Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan. Rosina kündigte vorab einen Einspruch an.