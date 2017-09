Von Karin Leitner

Wien – „Gerechtigkeit“. Dieses Schlagwort spielt bei Wahlkämpfern jedweder Couleur eine Rolle. Auch wenn sie unterschiedlich deuten, was das ist – und wem sie zuteil werden sollte. „Es gibt keine Partei, die nicht versucht, sich als ,Robin Hood der Nation‘ zu positionieren“, sagt die Marktforscherin Sabine Beinschab. „Der Hintergrund der Floskeln – von ,Holen Sie sich, was Ihnen zusteht‘ über ,Wer arbeitet und Leistung erbringt, darf nicht der Dumme sein‘ bis ,Österreicher verdienen Fairness‘ – ist allerdings derselbe. Offenbar ist Gerechtigkeit kein differenzierendes Thema mehr.“

Wie stehen die Bürger dazu? Zwei Drittel befinden, in Österreich gehe es grosso modo ungerecht zu. Das ergibt eine Studie des Markt- und Motivforschungsinstituts research affairs, die den Bundesländerzeitungen und der Presse vorliegt. Nur 34 Prozent der Befragten meinen, es sei dahingehend alles paletti.

Was wird als nicht fair empfunden? In erster Linie die Steuerpolitik; eine satte Mehrheit von 87 Prozent sagt, diese sei ungerecht. Auf Rang 2 dieser Skala ist die Causa Wohnen (76 Prozent), fast ebenso viele (75 Prozent) orten flüchtlingspolitische Ungerechtigkeiten. Die Sozial-, die Bildungs- und die Familienpolitik werden ebenfalls mehrheitlich als unfair erachtet. Lediglich die Umwelt-, die Verkehrs- sowie die Kunst- und Kulturpolitik sind für den Großteil (53 Prozent, 63 Prozent, 71 Prozent) fair.

Befürworten Bürger, dass auch mit „Gerechtigkeit“ auf Stimmenfang gegangen wird? 47 Prozent befinden, dass es „höchste Zeit dafür“ sei; dass „Österreich wieder gerechter werden“ müsse. Fast ebenso viele urteilen, dass das „ein populistisches Thema“ sei; dass „Gerechtigkeit/Fairness selbstverständliche Kernwerte“ seien, „mit denen nicht geworben werden soll“.

Welchem der Spitzenkandidaten, die um das Kanzleramt buhlen, wird in dieser Angelegenheit am meisten vertraut? Da führt SPÖ-Chef Christian Kern mit 28 Prozent knapp vor ÖVP-Obmann Sebastian Kurz (27 Prozent). In FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben 25 Prozent punkto Gerechtigkeit das größte Vertrauen. 20 Prozent der Befragten können dieses Thema niemandem zuordnen (siehe Grafik). Für Beinschab ist das „eine spannende Ausgangslage für die letzte Phase des (Wahl-)Kampfs um die Gerechtigkeit, in der die Parteien nun eindeutig zur Differenzierung aufgerufen sind – und es Priorität sein sollte, dem letzten Fünftel an Unentschlossenen das Gefühl zu vermitteln, ihre Ängste und Sorgen zu verstehen“.