Istanbul – Nach elf Monaten Untersuchungshaft ist ein wegen Terrorverdacht angeklagter prominenter Journalist der Zeitung „Cumhuriyet“ freigelassen worden. Ein Gericht in Istanbul habe am Montagabend entschieden, den Kolumnisten Kadri Gürsel bis zu einem Urteil unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen, meldeten die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und die regierungskritische „Cumhuriyet“.

Noch in der Nacht wurde Gürsel aus dem Gefängnis Silivri westlich von Istanbul entlassen, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Auf einem DHA-Video war zu sehen, wie Gürsels Ehefrau und seine Kollegen vor dem Gefängnistor warten und den Journalisten nach der Freilassung umarmen.

Anadolu berichtete, aus Sicht des Gerichts hätte eine Fortdauer der U-Haft für Gürsel „eine unangemessene Maßnahme“ dargestellt. Es begründete die Freilassung unter anderem auch damit, dass die Gefahr von Verschleierung von Beweisen nicht bestehe.

Gürsel bedankte sich nach Angaben von DHA nach seiner Freilassung bei seinen Unterstützern, erinnerte aber auch daran, dass noch vier andere „Cumhuriyet“-Mitarbeiter in Untersuchungshaft sitzen. „Es gibt nichts worüber man sich zu sehr freuen kann. Es gibt „Cumhuriyet“-Mitarbeiter, die wegen ungerechten und gegenstandslosen Anschuldigungen in Haft sind“, sagte er laut DHA.

Bei den vier anderen inhaftierten „Cumhuriyet“-Mitarbeitern handelt es sich um Chefredakteur Murat Sabuncu, Herausgeber Akin Atalay, den Investigativjournalisten Ahmet Sik und den Buchhalter Emre Iper. Insgesamt sind 18 „Cumhuriyet“-Mitarbeiter angeklagt. Ihnen wird die Unterstützung verschiedener Terrororganisationen vorgeworfen. Anadolu berichtete, der „Cumhuriyet“-Prozess werde am 31. Oktober fortgesetzt.

Gürsel gehört zu den prominentesten Angeklagten. Er gehört dem Vorstand des in Wien ansässigen International Press Institute (IPI) an. Das IPI hatte kritisierte, durch die lange U-Haft würden die Angeklagten bestraft, ohne verurteilt worden zu sein. Das Verfahren sei „politisch motiviert“ und diene dazu, Kritiker der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan mundtot zu machen. Gürsel und die anderen Angeklagten hatten die gegen sie erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Unterdessen wurde die inhaftierte türkische Akademikerin Nuriye Gülmen nach 202 Tagen Hungerstreik auf die Intensivstation verlegt. Sie sei in der Nacht zu Dienstag gegen ihren Willen aus dem Gefängniskrankenhaus gebracht und in das staatliche Krankenhaus in Ankara gebracht worden, sagte Onur Naci Karahanci von der Ärztekammer in Ankara der Deutschen Presse-Agentur. Die Ärzte wollten sie dort unter Beobachtung nehmen. Gülmen sei sehr schwach und könne sich kaum noch aus dem Bett aufrichten, sagte Karahanci.

Die Universitätsdozentin Nuriye Gülmen und der Grundschullehrer Semih Özakca waren am 9. März aus Protest gegen ihre Entlassungen aus dem Staatsdienst in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Ende Mai wurden die beiden wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verhaftet. Özakca befinde sich noch im Krankenhaustrakt des Gefängnisses in Ankara, sagte Karahanci.

Gülmen und Özakca nehmen nur Wasser, Zucker, Salz und Vitamin B zu sich und hatten angekündigt, die Aktion fortzusetzen, bis sie ihre Arbeit zurückerhalten. Sie gehören zu mehr als 100.000 Staatsbediensteten, die nach dem Putschversuch vom Juli 2016 per Notstandsdekret entlassen oder suspendiert wurden. Mitte September hatte der Prozess gegen Gülmen und Özakca in Abwesenheit in Ankara begonnen. Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt. (APA/dpa)