Imst – Nicht nur Liebe, sondern auch Sprachen gehen durch den Magen. Zumindest in der HAK Imst, die gestern am Internationalen Tag der Sprachen zur internationalen Kulinarik lud. „Die Schüler haben für das Buffet typische Speisen aus zehn Ländern selbst kreiert“, erläutert die für den Ablauf verantwortliche Sprachlehrerin, Karin Krösbacher. In der HAK Imst haben Sprachen einen hohen Stellenwert, immerhin stehen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch auf dem Lehrplan. Nicht nur kulinarisch ging man auf Reisen, Schüler und Lehrer schlüpften zudem nach dem Motto „Dress Like a Local“ in nationentypische Kleidung, um dementsprechendes Flair zu verbreiten. Krösbacher: „Der Fokus wird in diesem Jahr auf Französisch gelegt.“

Am Vormittag gesellten sich die Viertklässler der Neuen Mittelschulen aus dem Ötztal dazu. „Im Rahmen der Business-Olympiade möchten wir auch in den Mittelschulen Bewusstseinsbildung in Sachen Wirtschaft betreiben“, erklärt Administrator Martin Wegscheider. „Olympiasieger“ gab’s gestern keinen, nach den Aufgabenlösungen an vier Stationen und dem Fußball- bzw. Volleyballturnier durfte jeder Teilnehmer einen Sachpreis mit nach Hause nehmen. (huda)