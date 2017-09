Im Nordosten Nigerias sind 844.000 Menschen gegen die Cholera geimpft worden. Das Programm im Bundesstaat Borno sei erfolgreich gewesen, auch wenn einige Regionen nur mit Militäreskorte erreicht werden konnten, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in Genf.

In der Region ist seit 2009 die islamistische Terrororganisation Boko Haram aktiv. Ihrem Terror fielen nach Schätzungen seitdem 20.000 Menschen zum Opfer.

Die Menschen sind nach der Schluckimpfung etwa sechs Monate vor einer Ansteckung geschützt. Mit der Kampagne soll eine Ausbreitung der Infektionskrankheit verhindert werden. Die WHO geht in der Region von 4000 Verdachtsfällen aus. Die Menschen leiden an schweren Durchfällen. 54 Menschen seien gestorben. Die WHO und die Behörden vor Ort arbeiten daran, mehr Menschen sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. (APA/dpa)