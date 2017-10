Von Toni Silberberger

Wildschönau – Das alpine Konto der Katharina Naschberger – legendäre „Thalmühl-Wirtin“ aus der Wildschönau – kann sich sehen lassen: 17 Viertausender und 76 Dreitausender stehen im Tourenbuch der „Käthl“, wie sie im Tal genannt wird. Morgen Montag, den 9. Oktober, feiert die bergsteigende Gastwirtin ihren 70. Geburtstag. Sie tut dies so wie in ihrem bisherigen Leben: mit netten Freunden und G’sang.

Mit ihren bergsteigerischen Leistungen hat sich die agile Wirtin in alpinen Kreisen einen Namen gemacht. Eigentlich begann Käthl Naschberger erst spät mit dem Bergsteigen. „Erst waren die Kinder und der Gastbetrieb, da blieb keine Zeit für solche Dinge“, erzählt sie. Gearbeitet hat die Wirtin viel in ihrem Leben. Aus dem einst unscheinbaren „Gasthaus mit Bauernbad’l“, hat sie einen Vorzeigebetrieb gemacht.

Schon seit Jahren leiten Sohn Herbert und Schwiegertochter Margit das urgemütliche Speiserestaurant direkt an der Wildschönauer Landesstraße zwischen Oberau und Mühltal. In der Küche hat Tochter Katharina das Sagen, eine begnadete Köchin mit großem Hang zur regionalen Küche: Die „Brezensuppe“ der „Thalmühle“ ist zu einem echten Markenzeichen geworden.

Irgendwann hatte auch Käthl mehr Freizeit, und nutzte diese für Bergwanderungen mit Bruder Bartl und dem „Brent-Wastl“ – einem treuen Stammgast. Die Leidenschaft des Berggehens wurde immer mehr und irgendwann verspürte sie Lust auf Höheres. Eines Tages sprach Käthl den in Österreich weitum bekannten Bergsteiger Josef Gwiggner aus ihrer Nachbarschaft an. „Ich möchte gerne einmal auf den Glockner“, sagte die Wirtin. „Über den Normalweg oder gleich über den Stüdlgrat“, fragte Gwiggner nach. „Natürlich über den Stüdlgrat“, lautete die Antwort.

So nahm die alpine Karriere der „Thalmühl-Wirtin“ ihren Lauf. Es folgten Berg-Giganten wie das Matterhorn (4478 Meter), der Mont Blanc (4810 Meter), Biancograt mit Piz Bernina (4049 Meter), der Dom (mit 4545 Metern der höchste aller Schweizer Berge), Jungfrau (4158 Meter), Mönch und Allalinhorn sowie noch weitere zehn Viertausender. Dazu gesellten sich unzählige Berge in der näheren Heimat. Daraus wurden in Summe 17 Viertausender und 76 Dreitausender.

Vor wenigen Wochen packte die Wirtin ihren 17. Viertausender, bleiben noch drei zum runden Zwanziger. „Die Käthl wird das schaffen“, da ist sich ihr Lebensgefährte und Bergpartner Josef Gwiggner sicher. Doch erst steht einmal der Geburtstag auf der Tagesordnung. Und dabei kommt die Musik nicht zu kurz. Von ihrer Kindheit auf ist Käthl mit der Musik aufgewachsen. Viele Jahre war sie Mitglied der Mühltaler Musikanten und jodelte mit Schwester Lisi. „Bei uns wurde immer viel musiziert.“ Kein Wunder also, wenn sich morgen Musikanten und Bergfreunde in der „Thalmühle“ die Klinke in die Hand geben, um mit der Wirtin zu feiern.