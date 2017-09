Von Harald Angerer

Kitzbühel – Olympia ja oder nein, diese Frage stellt sich am 15. Oktober den Tirolern bei einer Volksbefragung. Am Dienstagabend machte nun die Olympia-Infotour „Olympi­a im Dialog“ in Kitzbühel Station und es wurde die Machbarkeitsstudie präsentiert, auch standen LHStv. Josef Geisler, Studienautoren wie Hubert Siller (MCI), Gerno­t Uhlir (ÖOC) und Olympia-Botschafter Alexande­r Pointner (Skisprungtrainer) für eine Diskussion zur Verfügung.

Der Andrang im Konzertsaal der Musikschule Kitzbühel war groß, vor allem aber von offiziellen Stellen wie den Tourismusverbänden oder auch Gemeindevertretern. Das Interesse an einer Diskussion war aber gering. Lediglich das Thema Hochfilzen beschäftigte die Zuhörer etwas mehr. Unter ihnen war auch Hochfilzens Bürgermeister Konrad Walk. Die Sprache kam wieder auf ein mögliches Olympisches Dorf in der Gemeinde. So würden laut Studie acht Prozent der Athleten und Betreuer in Hochfilzen untergebracht werden, dazu kommen noch jene sechs Prozent aus Inzell. Insgesamt werden laut der Studie 4500 Athleten und Offizielle bei den Olympischen Spielen erwartet, das würde dann Hochfilzen mit 360 Personen treffen, dazu kommen noch einmal 270 Personen aus Inzell.

Man habe bei der Biathlon-WM im heurigen Winter in Hochfilzen insgesamt 727 Athleten und Betreuer untergebracht, dazu noch 800 Journalisten, Fernsehteams usw. und 115 Gäste des Internationalen Biathlonverbandes. „Und wir haben sie alle bei uns unterbringen können“, betont Walk. Auf mangelnde Information der Hochfilzner Bevölkerung über die Olympia-Bewerbung angesprochen kündigte Walk an, dass ein Personenkomitee gegründet und die Bevölkerung noch mittels Flugblättern informiert werde.

Der Funke der Begeisterung schien an dem Abend aber nicht überzuspringen. „Mir gefällt die Idee und ich werde auch dafür stimmen. Aber sollte es keine Olympischen Spiele in Tirol geben, ist es auch nicht tragisch“, sagten gleich mehrere Zuhörer nach dem Abend. Anders hingegen ein Fieberbrunner: „Olympia wäre eine tolle Chance für das ganze Land.“