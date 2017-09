Von Walter Zwicknagl

Kramsach – Eine Tafel am Turm der „Wallfahrtskirche Mariathal“ verweist seit einigen Monaten auf die lange Geschichte des Gotteshauses, das einst von den Herren von Frundsberg, einer Seitenlinie der Frundsberger vom Schloss Matzen, errichtet wurde. Die Ritter Conrad und Friedrich hatten im Auftrag ihrer Eltern Ulrich und Luikarde eine Begräbniskirche zu errichten. Die Gründungsurkunde stammt aus dem Jahr 1267. Aus Altenhohenau in Bayern wurden zur Betreuung der Kirche Dominikanerinnen geholt und diese beteten für das Heil der verstorbenen Frundsberger. Aus dem Jahr 1285 stammt die Einsetzungsurkunde der Dominikanerinnen, wie in einem Informationsblatt „750 Jahre Mariathal“ zu erfahren ist. Und in dieser Urkunde taucht auch der Name „Mariathal“ auf. Viele Autoren haben sich mit dem Werdegang von Kirche und Kloster beschäftigt, das von Tiefschlägen nicht verschont war.

So raffte eine Seuche den Großteil der Nonnen hinweg und Glaubenskämpfe der Reformation hatten teils das Kloster bedroht, teils die Schwestern veranlasst, das Kloster zu verlassen, wie Mesner Josef Häubler in seiner Informationsschrift zum Jubiläum vermerkt.

Der Überlieferung nach stürzte bei einem Großbrand um 1680 das gotische Gewölbe der Kirche ein, auch das Kloster soll schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Neugestaltung der Kirche erfolgte im barocken Baustil. Im Jahr 1782 hob Kaiser Joseph II. das Kloster zu Mariathal auf und 25 Chorschwestern, zehn Laienschwestern, ein Beichtvater und mehrere Dienstboten mussten gehen.

„Es gab immer wieder ein Auf und Ab“, vermerkt Dekan Franz Auer, der jetzt nach 17 Jahren engagierter Tätigkeit Kramsach verließ und die Seelsorge an Bruder Florian Heel (FLUHM) als Pfarrprovisor übergab. Am Sonntag wird um neun Uhr ein Festgottesdienst gefeiert, bei dem der neue Seelsorger aus dem jungen Orden am Kramsacher Hilaribergl offiziell von der Pfarrgemeinde begrüßt wird. Anschließend gibt es die Rosenkranzprozession.

Seit November 2008 darf sich die Wallfahrtskirche, deren Kernstück die Gnadenkapelle mit der schmerzhaften Muttergottes ist, „Basilica minor“ nennen. Seither ziert das Wappen von Papst Benedikt XVI. das Hauptportal.

Die Kramsacher erinnern sich noch gut an die letzte große Renovierungsaktion, nachdem sich das Kirchengewölbe abgesenkt hatte und neu errichtet werden musste. Zum Finale konnte im Jahr 2000 der neue Volksaltar geweiht werden.