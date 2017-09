Innsbruck – Der Dienst am Nächsten, die Menschen nehmen, wie sie sind, ohne Schuld zu hinterfragen, Hilfe zu leisten – unabhängig von Religion und Herkunft. Dem haben sich die 75 Vinzenzgemeinschaften in ganz Tirol verschrieben. 400 Jahre nach der Idee und 170 Jahre nach der Gründung in Österreich und Tirol gibt es heuer viel Grund zu feiern. Das tut man in aller Stille und Bescheidenheit. So, wie auch die tägliche Arbeit passiert.

Dabei sind die Zahlen, die vom Präsidium gestern bei der alljährlichen Bilanzpressekonferenz präsentiert wurden, beeindruckend. 25.000 Essen mit dem Vinzibus, 650.000 Euro, die an Finanzhilfe an die Schwächsten der Gesellschaft ausgegeben wurden, 5000 Familien oder Einzelpersonen, die 2016 unterstützt wurden. Das alles ehrenamtlich. So auch das Vorzeigeprojekt VINZIHand. Seit vier Jahren läuft die Beschäftigungsinitiative für Asylwerber, Notstandsbezieher und Mindestsicherungsempfänger. Menschen, vor allem Ältere, können dabei ehrenamtliche Hilfe zu Hause bekommen. Rund 30.000 Stunden konnten so beim Rasenmähen, Holzholen und Schneeschaufeln geleistet werden. „Die 80 Asylwerber machen das ehrenamtlich. Wir machen keine Aufgaben, die Professionisten machen. Aber für jene, die oft jahrelang in einem Heim auf einen Bescheid warten, ist es eine tolle Sache“, sagt Obmann Dietmar Günther. Wer die Hilfe in Anspruch nimmt, der kann eine Spende an die Vinzenzgemeinschaft machen, die das Geld dann – abzüglich der Kosten für die Versicherung – weitergibt.

Präsident Christoph Wötzer freut sich heuer über drei weitere Gemeinden (Polling, Ehrwald und Patsch) und sieht die Arbeit des Vereins als „Impulsgeber“. Einer dieser Impulse, das Waldhüttl, feiert am 7.10. sein 5-Jahres-Jubiläum mit einem Fest ab 18 Uhr. Am 28. November organisiert die Gemeinschaft eine Charity-Veranstaltung in der Neuen Mittelschule im O-Dorf. (mw)