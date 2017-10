Von Michaela S. Paulmichl

St. Anton a. A., Wien — Gelebte Schulautonomie, moderne pädagogische Ansätze und ausgezeichnete Ergebnisse bei der Überprüfung von Bildungsstandards: Das sind die Voraussetzungen, um vom Bildungsministerium als eine von zehn Vorzeigeschulen in Österreich genannt zu werden — in Tirol gibt es gleich zwei, die Volksschule Itter und die Neue Mittelschule (NMS) St. Anton am Arlberg.

Dort hat alles mit dem Einbau eines Lifts für Schüler mit Behinderung begonnen und mit der Bereitschaft, nach vorne zu blicken. Denn warum sollte bei dieser Gelegenheit nicht gleich die Schule umgebaut werden, damit sie den sich verändernden Anforderungen entspricht, und warum nicht auch noch ein zukunftsorientierter inhaltlicher Schwerpunkt festgelegt werden wie etwa digitale Grundbildung?

Eine fächerübergreifend in Musik, Religion und Bildnerische Erziehung erstellte CD mit selbst gesungenen Liedern, ein Film über die Schule oder ein Video-Clip statt eines Referats: „Bei uns passiert sehr viel, und darauf bin ich stolz", sagt Eva Neumann, die Direktorin der NMS St. Anton. Jede Klasse hat Internet-Anschluss, neben der Schultafel hängt ein Activeboard, und für den Unterricht stehen Tablets zur Verfügung. In der digitalen Schule bekommt jeder Schüler außerdem einen Zugangscode zum Portal der virtuellen Welt des Lernens und Wissens.

Ein fließender Wechsel von einer Schulstunde zur nächsten — ganz ohne lauten, schrillen Ton, der die Kinder nach der Pause auf- und erschreckt. Die Schulglocke wurde abgeschafft, der Unterricht kann ganz unaufgeregt beginnen. Und die Lehrerin kommt mit Trolley: Viktoria Prantauer — sie unterrichtet Geographie und Wirtschaftskunde — zieht einen riesigen, schwarzen Kunststoffkoffer auf Rädern hinter sich her. Darin werden — zwischen viel Schaumstoff — die Tablets aufbewahrt. Einen Zettel braucht es dann aber doch, darauf die QR-Codes — Quick Response steht für schnelle Antwort — zum Einscannen. Das Tablet darüberhalten, und schon öffnet sich eine Learning-App. In der dritten Klasse geht's um Österreich. Zwei Mädchen, beide heißen Anna, versuchen, die Hauptstädte auf die entsprechenden Bundesländer zu schieben. Die Lernprogramme erstellen die Lehrer teils selbst, alle haben eine entsprechende Ausbildung. „Die Vorbereitung ist aufwändiger als für reinen Frontalunterricht", sagt Prantauer. Auf diese Weise — spielerisch — zu lernen, mache aber mehr Spaß — „die Kinder sind motivierter, sie versuchen immer, sich die Antworten selbst zu erarbeiten".

Anna und Anna haben ihre Aufgabe inzwischen erledigt und freuen sich über das virtuelle Lob: „Toll gemacht!" „Wenn wir ein Quiz machen, merke ich mir das viel besser, als wenn ich im Buch einen Text lese", sagt Markus. Jeder will der Schnellste mit der richtigen Antwort sein, wenn dann am großen Activeboard sein Name aufleuchtet. So zu lernen, findet Leo „einfach cool": „Weil es so viele Möglichkeiten gibt!" Und während Max am liebsten nur noch am PC arbeiten möchte, ist Sarah froh, dass es auch noch ein Heft zum Gestalten gibt. Ein anderes Mädchen — auch sie heißt Sarah — freut sich über ihre guten Noten: „Sie sind besser als in der Volksschule, die Lehrer erklären alles sehr gut."

Direktorin Neumann: „Wir bereiten die Schüler professionell vor, und dann wird zugetraut, zugelassen. Wir sind nicht auf die Schwächen fokussiert, sondern auf die Stärken." Schulautonomie bedeutet für sie, vor Ort auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, zu entscheiden, was diese brauchen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Bei den knapp bemessenen Ressourcen sei das nur möglich durch den außerordentlichen Einsatz der Pädagogen und die finanzielle Unterstützung einer wohlwollenden Gemeinde. „Wenn ich auf jedes Blatt Papier und jede Kopie schauen muss, ist es schwer, innovativ zu sein."

Die Vorzeigeschulen sind auch Vorreiterschulen — Abschauen ausdrücklich erwünscht. Im Sinne von „Pädagogen lernen lieber von Pädagogen" sollen sie im Auftrag des Bildungsministeriums ihre Erfahrungen an andere weitergeben. Schulautonomie ist Teil der Bildungsreform.

„Sie zu stärken, eröffnet unseren Schulen weitreichende Möglichkeiten, von der Gestaltung der Klassen- und Gruppengrößen über die Unterrichtszeiten bis zum Einsatz modernster Unterrichtsmethoden und -mittel", sagt Landesschulrats-Präsidentin Beate Palfrader. Auf diese Weise werde die „maßgeschneiderte Schule" für den jeweiligen Standort möglich.