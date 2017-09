Innsbruck

Stromausfall im O-Dorf und in Arzl: 1400 Haushalte betroffen

Um kurz nach 15.00 Uhr fiel in 1400 Haushalten in Innsbruck der Strom aus. Ursache für den Zwischenfalls in Arzl und im O-Dorf sei, laut IKB, eine Kabelbeschädigung gewesen.