Herr Bischof, was war Ihr erster Gedanke, als Sie gehört haben, Sie sollen Bischof in Tirol werden?

Hermann Glettler: Der war vorerst unabhängig von Tirol. Ich dachte mir, bist narrisch, jetzt hat's mich wirklich erwischt. Und mit Innsbruck und Tirol hast eh wieder ein Glück gehabt. Denn ich traue mich jetzt schon etwas großspurig zu behaupten, dass ich gerne in Tirol sein werde. Ich freue mich sehr darauf.

Sie sind über den Walserberg nach Tirol gefahren. Wie empfinden Sie die Grenzkontrollen in Bayern?

Glettler: Dass sie eine Farce sind. Am Walserberg wird kontrolliert, an den anderen Übergängen nicht. Was bietet das wirklich für einen Schutz? Ich glaube, das ist eher eine Symbolhandlung des deutschen Staates. Er will damit signalisieren, dass man alles im Griff hat. Ich möchte jedoch nicht in die Politik hineinfuhrwerken. Dann bin ich ab Kufstein noch lange durch Tirol gefahren und war immer noch nicht in der Diözese Innsbruck.

Für Kufstein und Kitzbühel ist mit Salzburgs Erzbischof Franz Lackner zumindest ein Landsmann von Ihnen zuständig?

Glettler: Das ist ja das Interessante: Nicht nur das steirische Kernöl ist ein Exportschlager, sondern offenbar auch die Bischöfe.

Was verbinden Sie mit Bischof Reinhold Stecher, wiederverheirateten Geschiedenen und „Wir sind Kirche"?

Glettler: Ich habe vor allem Stechers Einfachheit, Dichte und Klarheit im Wort geschätzt. Er war ein Meister des Hörens. Auch seine Sprachbilder waren treffend. Da muss ich noch etwas lernen, weil ich noch ein wenig lose dahinrede. Stecher strahlte auch eine große Gelassenheit aus, weil er sich selbst mäßig wichtig genommen hat. Und keineswegs geglaubt hat, dass die ganze Welt von einem abhängt, obwohl man hierarchisch ein bisschen oben ist. Außerdem hatte er Mut, klar Stellung zu beziehen wie bei der Abschaffung des Anderl-von-Rinn-Kults.

Mit den wiederverheirateten Geschiedenen tut sich die Kirche nach wie vor schwer.

Glettler: Das päpstliche Schreiben „Amoris laetitia" hat eine schöne Spur freigemacht, dass man keine Regelung für alle trifft, sondern genau auf die Menschen hinschaut, sie begleitet und dann zu einer Entscheidung kommt.

Das heißt?

Glettler: Ich könnte mir vorstellen, dass die Diözese eine gewisse Form der Begleitung anbietet. Die Diskussion sollte allerdings nicht nur auf die Kommunion zugespitzt werden. Das würde ich lieber freistellen: Manche verzichten aus Solidarität gegenüber allen anderen, deren Lebens­traum ebenfalls zerbrochen ist, bewusst darauf, oder man geht nach einer Zeit der Klärung wieder zur Kommunion. Mit Vertretern der Plattform „Wir sind Kirche" hatte ich öfters in Graz Kontakt.

Wie beurteilen Sie die Forderungen der Initiative?

Glettler: Das sind nicht meine ersten Reformthemen, die von der Plattform vertreten werden. In der Kirche müssen wir aber pluralitätsfit sein.

Sie haben heute gesagt, „Wir alle sind Kirche".

Glettler: Ich habe ,alle' dick unterstrichen, wissend, dass dies in Abänderung das Motto der Plattform ist. Es zeigt auch ein großes Reformfeld auf, auf dem man geduldig miteinander umgehen muss. Ich bitte alle in der Kirche, dass man aufeinander hört. Es täte mir leid, wenn man sich gegenseitig ausschließt.

Sie stehen für Öffnung und Vielfalt in der Kirche. Könnte es da nicht zu Konflikten mit dem traditionellen Kirchenverständnis kommen?

Glettler: Wie schon Altbischof Egon Kapellari gesagt hat: Der Ort für das christliche Amt ist die Mitte. Im politischen Sinn wird sie heute oft als angenehmste Position diskreditiert. Aber die Mitte heißt, es auszuhalten. Ein Bischof ist mittendrin und muss schauen, dass er die Kirche zusammenhält. Das ist der Dienst an der Einheit. Ich hoffe, dass ich das gut aushalte. Gefordert sind jedoch alle. Es geht darum, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, unterschiedliche Meinungen auszuhalten und trotzdem gut zuzuhören.

Könnte die von Ihnen forcierte Vielfalt in der Kirche vielleicht wieder mehr Katholiken an sie binden?

Glettler: Was es bringt, wird man erst später sehen. Jetzt muss man mit dem, was man sagt und tut, Antworten darauf geben, was man als seinen Auftrag spürt. Wenn die Kirche das wieder an vielen Orten mit neuer Höflichkeit, Freundlichkeit und Couragiertheit lebt, dann wird das faszinieren. Und offen bin ich nicht, obwohl ich an Christus glaube und katholisch bin. Sondern weil ich katholisch bin und an Jesus glaube, versuche ich große Offenheit zu leben.

Der Priestermangel bleibt trotzdem eines der größten Probleme, auch in Tirol.

Glettler: Zuerst gibt es den Christenmangel. Wenn viele die Nachfolge wieder mit Freude leben, dann gibt es auch die speziellen Berufungen. Ich glaube, man muss das Thema der Leitung entkrampfen, um die Priester zu entlasten; zugunsten eines tieferen Durchatmens und einer Entlastung für das Wesentliche. Nicht nur, um die Sakramente zu feiern, sondern damit der Seelsorger wieder mehr Zeit hat, jemandem gut zuzuhören oder Predigten mit Freude vorzubereiten. Denn die Menschen hören hin. Ich bin überzeugt, dass die Menschen nicht so kirchenkritisch oder religionsfeindlich sind, wie sie oft dargestellt werden.

Bischöfe haben einen Wahlspruch. Wie lautet Ihrer?

Glettler: Ich habe noch keinen, ich möchte ihn gemeinsam mit meinen künftigen Mitarbeitern auswählen. Es wäre toll, wenn wir ein Motto für die Diözese finden. Das würde allen etwas bringen.

Das Interview führte Peter Nindler