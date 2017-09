Innsbruck – Am Jahresende geht am Innsbrucker Alpenzoo eine Ära zu Ende: Nach 26 Jahren geht Michael Martys in Pension. Nun ist sein Nachfolger gefunden: Der Diplom-Biologe André Stadler beginnt am 1. Jänner 2018 mit der Leitung des Tierparks. Der 39-jährige Deutsche setzte sich gegen 26 Bewerber durch, wie der Alpenzoo in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte.

Stadler wurde in Wuppertal geboren und studierte in Bochum Biologie. Seit Oktober 2007 ist er als Kurator im Zoo Wuppertal tätig. In den vergangenen Jahren setzte sich der 39-Jährige in verschiedenen Gremien zur Erhaltungszucht und zum Artenschutz ein.

„Ich bin überzeugt, dass unser Präsidium mit der Wahl von André Stadler zum neuen Direktor eine gute, zukunftsweisende Entscheidung für den Alpenzoo getroffen hat“, sagt Michael Martys über die Wahl seines Nachfolgers. „Damit sehe ich der ,Hofübergabe‘ mit Freude und Zuversicht entgegen.“

Auch Herwig van Staa, der Präsident des Alpenzoos, ist von der Wahl überzeugt: „Mit André Stadler hat man sich für einen jungen, dynamischen und vor allem zooerfahrenen Experten entschieden.“

Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer nutzte die Bekanngabe auch für einen Dank an den scheidenden Alpenzoo-Direktor: „Ich möchte mich im Namen der gesamten Stadtregierung bei Martys für seinen Einsatz und die langjährige hervorragende Arbeit, die er als Beruf und Berufung ausgeübt hat, herzlich bedanken. Ich wünsche ihm alles Gute für den bevorstehenden Lebensabschnitt.“ (TT.com)