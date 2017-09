Reutte – Der Tag der Einkommensgleiche (Equal Pay Day) ist für die beiden SPÖ-Nationalratskandidaten Selma Yildirim und Markus Zimmer ein gewichtiger Grund, sich in Reutte zu Wort zu melden.

„Von Oktober bis zum Jahresende arbeiten die Frauen im Außerfern de facto gratis“, stellen die beiden Sozialdemokraten (SPÖ) fest. „Frauen sind keine Zuverdienerinnen, sie arbeiten genauso hart wie Männer“, schildert Yildirim die Arbeitsbedingungen. „Ein selbstbestimmtes Leben ist nur mit einem Einkommen möglich, von dem man leben kann. Das gilt für Frauen und Männer, betrifft aber Frauen viel stärker“, meinte dazu Markus Zimmer, der sich „ohne Wenn und Aber“ dazu bekennt, hier mit aller Vehemenz Änderungen herbeiführen zu wollen. Er und die SPÖ fordern einen steuerfreien Mindestlohn von 1500 Euro.

Die beiden Politiker warten mit einer Analyse der Lohnsteuer-Bezirksdaten auf. Diese besagt, dass Männer im Außerfern ganz allgemein sechs Prozent über dem Tirol-Schnitt verdienen, die Frauen aber vier Prozent weniger als der landesweite Durchschnitt. Der Bezirk liege damit bei den Fraueneinkommen auf dem zehntschlechtesten Platz in ganz Österreich. Nur 30 Prozent der Frauen haben hier eine ganzjährige Beschäftigung. „Neben der schlechteren Entlohnung in Frauenbranchen sind es zum Beispiel die mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Berufs­unterbrechungen zur Kindererziehung, an der die immer weiter aufgehende Lohnschere festgemacht werden kann“, meint Yildirim und fügt hinzu: „Daher werden wir weiterhin hartnäckig an Verbesserungen arbeiten.“ (hni)