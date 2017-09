Von Matthias Reichle

Imst – Was haben das Mitfahrbankl der Gemeinde Oetz, die Initiative „Schulen im Museum“ oder das Projekt „Geschenkte Musik“ gemeinsam? Sie alle kommen heuer in den Genuss des Förderpreises der Sparkasse Imst Privatstiftung. Bei der zweiten Auflage wurden in Summe 26.000 Euro ausgeschüttet. Heuer haben sich insgesamt 20 Initiativen beworben, zeigten der Vorstand der Privatstiftung Franz Raich und der Vorsitzende des Regionalförderbeirates Franz Thurner auf. Fünf wurden ausgewählt.

So wird heuer etwa das Krankenhaus St. Vinzenz Zams mit 9000 Euro beim Projekt „Geschenkte Musik“ unterstützt. Im Raum, wo normalerweise Krebspatienten ihre Chemotherapie erhalten, finden inzwischen regelmäßig klassische Konzerte statt, erklärte Primar Ewald Wöll die Initiative, die von Schwester Barbara angestoßen wurde. Patienten, die ansonsten keine Konzerte besuchen könnten, Angehörige und medizinische Mitarbeiter treffen sich dort auf Augenhöhe.

Das Projekt Mitfahrbankl der Gemeinde Oetz erhält 5000 Euro. Im stark verweilerten Gemeindegebiet werden in den nächsten Wochen 16 solcher Bänke aufgestellt. Wer sich dort hinsetzt, signalisiert den Autofahrern, dass er gerne mitgenommen werden würde, erklärt Bürgermeister Hansjörg Falkner. Das soll auch die Mobilität älterer Menschen erhöhen – und es hat auch einen sozialen Aspekt. 4000 Euro erhält der Museumsverein Imst für „Jugend im Museum“. Obfrau Maria-Luise Rampold besucht dabei mit den vierten Klassen der Neuen Mittelschulen in Imst spannende Museen in ganz Tirol – um bei den Jugendlichen schon früh ein Interesse für die tollen Angebote zu wecken. Der Sozial- und Gesundheitssprengel Vorderes Ötztal übersiedelt demnächst in die neuen Räume in Sautens – dort entsteht ein Angebot für eine Tagesbetreuung von Senioren, wo diese sozialen Anschluss finden und gefördert werden. Diese Initiative bekam ebenfalls 5000 Euro. 3000 Euro gingen an den Verein „SORGEnetzwerk Landeck“ unter Obfrau Manuela Thaler. Der junge Verein will Sozialangebote in Landeck vernetzen, um Betroffenen so zu helfen.

Der Förderpreis für 2018 wurde inzwischen bereits ausgeschrieben. Interessierte können sich bewerben.