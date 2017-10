Von Markus Stegmayr

Innsbruck, Telfs – Seit 2014 arbeitet der gebürtige Innsbrucker Alexander Spechtenhauser als selbstständiger Baumkontrolleur und Baumgutachter. Er ist einer der wenigen in Westösterreich, die dieser Tätigkeit nachgehen. Nicht immer werden Nutzen und Wichtigkeit seiner Tätigkeit erkannt. Dabei sind Baumbesitzer für ihre Bäume und mögliche damit verbundene Schäden verantwortlich.

„Ich lasse die Bäume lieber umfallen.“ Solche Aussagen hört der Wahl-Telfer Alexander Spechtenhauser selten, aber doch. Mit Zweifeln an der Notwendigkeit von Baumkontrollen ist er aber öfter konfrontiert. Dabei ist der Sachverhalt an sich klar geregelt. Jeder Baumbesitzer ist nach Paragraph 1319 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs und nach dem Nachbarschaftsrecht dazu verpflichtet, seine Bäume so zu erhalten, dass davon keine Gefahr für Dritte ausgehen kann. Früher galt dieser die Verkehrssicherungspflicht betreffende Paragraph lediglich für Bauwerke, später weitete der Oberste Gerichtshof ihn auch auf Bäume aus.

Spechtenhauser besetzt mit seiner Dienstleistung eine Nische, in der noch viel Platz ist. Unternehmerisches Kalkül steckte dennoch nicht dahinter, als er sich 2013 nach dem Abschluss seiner Gärtnermeisterausbildung zu einer „FLL-Ausbildung (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)“ in Wien entschloss. „Bäume sind ganz besondere Lebewesen, die von vielen Menschen unterschätzt werden“, sagt er auf seine Grundmotivation hin befragt.

Seit 2014 darf er sich offiziell „FLL-zertifizierter Baumkontrolleur“ nennen. Seinen jetzigen Beruf bezeichnet er als „Traumjob“ und „Lotto-6er“. Zum „Baumumarmer“ ist er aber dennoch nicht geworden. „Bäume geben mir viel. Sogar so viel, dass ich sie nicht umarmen muss. Ich arbeite einfach in einer wunderbaren Arbeitsumgebung“, erzählt Spechtenhauser begeistert.

In Wien habe er „die Sprache der Bäume“ gelernt. „Bäume merken, dass ihnen etwas fehlt“, weiß Spechtenhauser. So bilden etwa Fichten den so genannten „Flaschenhals“. Schlechte Vitalität sehe man Bäumen außerdem an den Kronenspitzen an. „Das sind alles kleine Sätze, die einem Bäume sagen“, meint der Gärtnermeister. Verstehe man diese Sätze und die Sprache, so ließen sich neunzig Prozent der Mängel bei Bäumen allein mit einem fachmännischen Blick erkennen, führt Spechtenhauser aus.

Nicht alle in Tirol interessieren sich aber für diese Sprache. „Tirol hinkt hier, wie auch in manch anderen Bereichen, Deutschland und Ostösterreich um zehn bis zwanzig Jahre hinterher“, formuliert es der Baum-Profi zugespitzt. Es herrsche noch viel Unwissenheit vor. „Nicht jeder Baum ist eine Gefahr, aber jeder Baum kann eine Gefahr werden“, führt er aus. „Das gilt vor allem für den urbanen Raum oder für Bäume bei Kindergärten, Schulen oder Kirchen“, weist der Baumkenner auf Gefahrenzonen hin. „Hier handelt man zum Teil grob fahrlässig“, warnt Spechtenhauser.

Was muss passieren, damit es zu einem generellen Umdenken kommt? „Hoffentlich gibt es keine Toten“, sagt er. Aber auch Schäden durch Bäume seien schon schlimm genug. Spechtenhauser hat jedenfalls noch genug an Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass auch in Tirol in nächster Zeit die Sprache der Bäume besser verstanden und ernster genommen wird.