Von Michael Mader

Ebbs – Schon seit drei Jahren arbeiten die Verantwortlichen intensiv am Projekt „Fohlenhof neu“. 70 Jahre nach der Gründung ist es so weit: Mit der Errichtung einer Multifunktionshalle, eines neuen Stallgebäudes, von Büroräumlichkeiten und eines modernen Museums mit multifunktioneller Einsetzbarkeit für Schulungen und Seminare soll der Fohlenhof als Drehscheibe der Pferdevermarktung sowie als Reit-, Fahrsport- und Ausbildungszentrum gestärkt werden.

Die Baukosten schätzt Lukas Scheiber, Obmann des Haflinger Pferdezuchtverbands Tirol, auf rund 3,5 Millionen Euro.

Begonnen hat alles im Jahre 1947: Haflinger-Visionär Otto Schweisgut gründete den Haflinger Pferdezuchtverband Tirol als Verbandsgestüt in Ebbs. „Im Gespräch waren auch Zams und Imst“, weiß Robert Mair, Gestütsleiter und Geschäftsführer des Haflinger Pferdezuchtverbands Tirol. Ziel war die nachhaltige Hengstaufzucht zur Erhaltung aller sieben Blutlinien sowie die Auswahl eines Top-Standorts für die internationale Vermarktung von Haflingern. Zu Beginn konnte nur eine Stallung zur Aufzucht der Junghengste gepachtet und erst in den Folgejahren angekauft werden. Nachfolgend wurde diese kontinuierlich ausgebaut und erweitert. Seither sind mehr als 250.000 Haflinger Pferde in über 40 Ländern weltweit zu Hause. Der Fohlenhof Ebbs gilt nicht nur als „die Heimat“, sondern auch als das Weltzentrum der Haflinger Pferde.

Denn auch im Jahre 2020 wird am Fohlenhof von 21. bis 24. Mai die siebte Haflinger Weltausstellung stattfinden – wie auch bislang alle Haflinger Weltausstellungen in Ebbs abgehalten wurden. „Das ist nicht selbstverständlich, dafür muss man sich bewerben. Aber die Dimension und die Qualität, die geboten werden muss, schreckt natürlich auch einige ab“, erklärt Scheiber. Über 700 Haflinger aus mehr als 20 Nationen werden an der Weltausstellung teilnehmen und bringen die internationale Haflinger Pferdewelt nach Tirol. Der Fohlenhof wird vier Tage lang zur Erlebniswelt für die ganze Familie: von der Besichtigung der Pferdezelte, der Pferdemesse, einer Festhalle mit kulinarischem und musikalischem Rahmenprogramm, der täglichen Haflinger-Show bis hin zu den drei Abendveranstaltungen wird vieles geboten. Erneut werden 20.000 Besucher erwartet.

Für die Besucher steht die Fohlenhof-Arena mit ihren überdachten Tribünen für 4000 Besucher und einer Präsentationsfläche von 1500 Quadratmetern bereit. Den ganzen Tag kann man dort die Pferde im Zuge der Beurteilung beobachten. In der Arena werden täglich die einzelnen Weltausstellung-Klassensieger und als Höhepunkt die Gesamtsiegerstuten und -hengste ermittelt.

Möglich mache das alles nur die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ebbs und dem Tourismusverband Kufsteinerland, wie Mair und Scheiber betonten.