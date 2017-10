Von Matthias Reichle

Stams — Stams ist da auf eine Goldader gestoßen: Edelmetall, so weit das Auge reicht. 35 Sportstars — darunter Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger — zählte Direktor Arno Staudacher gestern. Als ihr Stern noch nicht aufgegangen war, drückten sie im Schigymnasium die Schulbank.

Zur 50. Jahrfeier der traditionsreichen Bildungseinrichtung durften sie natürlich nicht fehlen — und so mancher Frechdachs von damals erinnerte sich an seine Schulzeit: etwa der Skirennläufer Rainer Schönfelder, der schon in der ersten Deutschstunde wegen Schwätzens in der Ecke sitzen musste, oder der Skispringer Hubert Neuper, der zunächst mit Pauken und Trompeten durch die sportliche und schulische Aufnahmeprüfung fiel. Vom Barhocker in der Stamser Disco, wo er seine ersten „Gehversuche" gemacht hatte, seien nur „die Alpinen" gefallen.

Skirennläufer Manue­l Feller erzählte, er sei schon am ersten Schultag zum Direktor geladen worden, weil dieser sein­e unstete Vergangenheit kannte. „Wenn du dich genauso aufführst, bist du so schnell weg, wie du gekommen bist — und du bist schnell gekommen."

Der Erste, der eine Olympia-Goldmedaille für Stams gewinnen konnt­e, war Skispringer Karl Schnabl 1976: Nachdem ihm sein Vater anfangs nicht erlabt hatte, die Schule zu besuchen, hatte er sein Erbe eingesetzt, wie er berichtete. Der Liechtensteiner Skirennläufer Andreas Wenzel erzählte von den Steigerungsläufen nach Locherboden, bei denen er „fast gestorben" sei. Er war der erste Stams-Absolvent mit WM-Gold. Die Erinnerung, die Kombinierer Klaus Sulzenbacher bei der Rückkehr in die Schule sofort einholte, war „der Geruch — der ist noch immer gleich".

Gestartet wurde das Schigymnasium im Schuljahr 1967/68. „Die Idee war so unausgegoren, dass niemand geglaubt hat, die könnte etwas werden", erinnerte sich der ehemalige Direktor Paul Ganzenhuber. Es war ein Schulversuch, der mit 96 Medaillen bei Olympischen Spielen, 216 Medaillen bei Weltmeisterschaften und 296 Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften endete. Zu so viel Erfolg gratulierte auch die Politik. Günther Platter etwa, der als Volksschüler auch am liebsten Skirennläufer geworden wäre — „es hat nur zum Landeshauptmann gereicht" —, Bildungslandesrätin Beate Palfrader, für die Stams eine „Leuchtturmfunktion" hat, aber auch Sportlandesrat Josef Geisler. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid sicherte angesichts der vielen Investitionen, die bei der Schule anstehen, zu, dass man auf dem besten Wege sei, „das gemeinsam zu stemmen".

Ab dem kommenden Jahr werden auf dem Area­l sieben Millionen Euro investiert, um die Schule zu modernisieren, wie Direktor Staudacher betont. Das Burscheninternat, in dem es noch Vier- und Fünf-Bett-Zimmer gibt, die 60-Meter-Schanze, der alte Sportplatz, und auch das Schwimmbad, das leck ist, bekommen eine Verjüngungskur.