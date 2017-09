Von Harald Angerer

Kitzbühel, St. Johann i. T., Jochberg – Hörner, grimmige Masken und Felle, wohin man schaut. Passender hätte der Ort der gestrigen Pressekonferenz zur Langen Nacht der Museen in Kitzbühel nicht sein können. Beim Neuling, dem Krampusmuseum in Kitzbühel, versammelten sich die Verantwortlichen. Denn so viel Angebot bei der Langen Nacht gab es im Bezirk Kitzbühel noch nie. Drei Museen, drei Galerien und das „Ladei“ in Kitzbühel sowie die Museen in St. Johann und Jochberg öffnen am nächsten Samstag, den 7. Oktober, von 18 bis 1 Uhr ihre Pforten und sind allesamt mit Shuttle-Bussen erreichbar.

„Das Angebot ist heuer wirklich so groß wie noch nie“, sagt Wido Sieberer, Direktor des Museums Kitzbühel. Erstmals mit dabei sind auch das Krampusmuseum in Kitzbühel, das Ladei und die Galerie „Kitzart“. Neu ist auch, dass es heuer erstmals einen Shuttle-Bus innerhalb von Kitzbühel geben wird, der halbstündig von der Stadtmitte über den Gries und den Sportpark zum Bauernhausmuseum Hinter­obernau und wieder zurück in die Stadtmitte fährt. Zudem gibt es den schon seit Jahren angebotenen Shuttle-Verkehr zwischen St. Johann und Jochberg.

Das städtische Museum Kitzbühel bietet Führungen durch die Schau „Schätze aus dem Alten Kitzbühel“ an und ist um 19.30 und 21 Uhr Ausgangspunkt für zwei Touren durch historische Kitzbüheler Keller. Im Krampusmuseum wartet man mit einem neuen Maskenschauraum auf. Zusätzlich präsentieren verschiedene Pässe aus ganz Österreich ihre neuesten Masken und Kostüme und nicht zuletzt kann man einem bekannten Schnitzer aus dem Großarltal beim Schauschnitzen über die Schulter schauen.

Das Bauernhausmuseum Hinterobernau widmet sich ganz seinem Jubiläum „40 Jahre Museumsbetrieb“. Die Galerie „Zeitkunst“ präsentiert Erich Thage, die Galerie „Kitzart“ die Gemälde von Henny Schlütter, Marianne Hasenöhrl und Rudi Pigner sowie Skulpturen von Johannes Rössle, und die „Galerie Chapter 1“ widmet sich anlässlich seines 90. Geburtstages dem Kitzbüheler Maler Ernst Insam. Und eigens für die Lange Nacht der Museen öffnet Edith Semperboni das Ladei, einen der alten Kitzbüheler Kramerläden.