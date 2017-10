Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Verdiente Gemeindebürger und Sportler wurden schon bisher beim traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Jenbach vor den Vorhang geholt und ausgezeichnet. Neu wird ab dem kommenden Jahr aber ein Sozialehrenzeichen sein. „Das soll als Wertschätzung und Anerkennung, aber auch als soziales Vorbildsignal für andere gelten“, unterstreicht Reinhard Macht als Obmann des Sozialausschusses der Marktgemeinde. Und deshalb werden nun die Jenbacher aufgerufen, Personen und Vereine mit sozialem Engagement zu nennen. „Die Einreichung sollte schriftlich sein und kann durch Einzelpersonen oder Vereine erfolgen“, erklären BM Dietmar Wallner und Reinhard Macht.

Die Kriterien für die neue Auszeichnung sind schon erarbeitet. So müsse das soziale Wirken überwiegend ehrenamtlich sein. „Es dürfen keine monetären Interessen dahinterstecken. Zudem sollte sich das soziale Wirken über einen längeren Zeitraum erstrecken oder Inhalt einer herausragenden punktuellen Idee sein. Das soziale Wirken muss aber über den persönlich-familiären Bereich hinausgehen“, betont Macht. Er ist überzeugt, dass das soziale Engagement das Zusammenleben fördert und erleichtert. Zudem gehe es um spontane Hilfe und Unterstützung für in Not geratene, hilfsbedürftige und benachteiligte Menschen. „Das Ehrenzeichen kann auch für ein Projekt oder eine besondere Initiative vergeben werden“, sagen BM Dietmar Wallner und Reinhard Macht.