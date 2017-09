St. Johann i. T. – Die Polytechnische Schule (PTS) in St. Johann hat eine neue Leitung: Katrin Winkler tritt in die Fußstapfen von Johann Edenhauser, der nach 40 Jahren an der PTS in Pension geht. „Ich bin sehr froh, dass ich über all diese Jahre die Schule mitgestalten konnte“, blickte er gestern auf sein Lehrer-Dasein zurück.

Von den 40 Jahren hatte Edenhauser neun Jahre lang den Posten als Direktor inne. Das Wichtigste sei für ihn immer die tadellose Organisation der achtwöchigen Orientierungsphase für die Schüler gewesen. Viele Jugendliche brauchen diese Zeit nämlich, um herauszufinden, was sie wirklich wollen. „Wir haben das statistisch ausgewertet. Etwa 50 Prozent der Schüler ändern in der Orientierungsphase ihren Berufswunsch, den sie in der vorigen Schule hatten“, erklärt Edenhauser, der weitere Zahlen aus dem Ärmel schüttelt. Demnach würden sich zehn Prozent der Schüler nach der PTS für eine weiterführende Schule entscheiden. „Wir dienen also auch als Sprungbrett“, sagt dazu die neue Direktorin.

Derzeit besuchen 88 Schüler in vier Klassen die PTS in St. Johann. Die Schüleranzahl schwanke. „In den 80er-Jahren hatten wir teilweise nur zwei oder drei Klassen“, berichtet Edenhauser. Während die PTS in den 90er-Jahren wieder einen Aufschwung erlebt habe, würde die Schüleranzahl im Vergleich zu den letzten beiden Jahren wieder etwas sinken. Dies sei laut LR Beate Palfrader, die zur Übergabe der Schulleitung gekommen war, unter anderem mit dem Trend zu weiterführenden Schulen zu erklären. „Auch bestimmen noch oft die Hoffnungen der Eltern die Schulwahl und nicht die Talente des Schülers.“ Zudem haben die Polytechnischen Schulen nach wie vor ein Image-Problem. „Dabei haben die Schüler sehr viele Möglichkeiten“, betont Edenhauser. Die Vermittlung von Lehrstellen sei ein Leichtes. „Die Wirtschaft ruft nach Lehrlingen“, weiß auch Winkler. Allerdings, da sind sich die neue Direktorin und ihr Vorgänger einig, müssen Facharbeiter in der Gesellschaft mehr Ansehen genießen. Dazu müsste auch die Bezahlung angepasst werden, so Edenhauser. (miho)