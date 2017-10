Von Paul Schranz

Galtür – Bauern arbeiten in frischer Luft, sie machen viel körperliche Bewegung. Sind sie daher resistent gegen Erschöpfungszustände und letztlich Burnout? Ja, meinen viele Städter. Diese Meinung wurde allerdings bei der 12. Galtürer Almbegegnung zum Thema „Burnout am Bauernhof“ widerlegt.

„Ein Drittel der Bevölkerung hat zumindest einmal im Leben eine depressive Phase oder eine richtige Depression. Bauern sind genauso betroffen wie andere Berufsgruppen auch“, weiß Primar Josef Marksteiner, Leiter der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie am Landeskrankenhaus Hall. Waren es 1980 rund zehn Prozent der Menschen, die angaben, ausgebrannt und erschöpft zu sein, stieg die Zahl zuletzt auf das Dreifache, so Marksteiner, der aus einer bäuerlichen Familie stammt.

Grundsätzlich seien mehr Frauen als Männer betroffen, da die Männer die Symptome oft mit übermäßigem Alkoholkonsum zu kompensieren versuchen. „Auch Perfektionisten rutschen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, oft in ein Burnout ab.“

Angelika Wagner von der Initiative „Lebensqualität Bauernhof“ zeigte auf: „Der Arbeitsdruck auf den Höfen ist groß, Erholungsphasen sind eher selten. Dazu kommen oftmals finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Investitionen. Trotzdem ist es wichtig, körperliche Alarmsignale nicht zu ignorieren und frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ Wagner steht Menschen in schwierigen Lebenssituationen kostenlos und diskret zur Verfügung. „Wer vieles gerne tut, läuft Gefahr, zu viel zu tun.“ Grundsätzlich seien Gespräche in der Familie und mit Freunden wichtig, um Probleme erörtern und so negative Folgeerscheinungen abwenden zu können.

Auch der Maschinenring bietet Möglichkeiten an, die Bauern zu entlasten, wie Landesobmann Christian Angerer sagte. Teure Maschinen sollten nicht unbedingt gekauft werden. Oft sei es sinnvoll, Arbeitsleistungen vom Maschinenring erledigen zu lassen. Das helfe sparen. Der Breitenwanger ist auch für den Verein „Freiwillig am Bauernhof“ zuständig. „Wir haben heuer rund 600 Freiwillige, 75 Prozent davon aus Deutschland, für Arbeitseinsätze auf den Bauernhöfen vermittelt. Die Nachfrage ist ungebrochen.“

Auch bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern habe man auf das Thema Burnout reagiert. „Wir bieten Erholungsurlaube und Gesundheitsaktionen für alle Altersstufen und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Das Angebot wird laufend erweitert“, betonte der Tiroler Regionalbüroleiter Martin Holas. Eine Auszeit vom Bauernhof müsse möglich sein. Man müsse es nur wollen und organisieren. Für Primar Marksteiner ist es wichtig, Hilfe rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. Der Weg aus dem Burnout sei oftmals langwierig. Dazu brauche es viel Zeit und tägliches Training. Betroffene sollten nicht davor zurückschrecken, Hilfe der Psychiatrieabteilungen Hall und Zams in Anspruch zu nehmen. Die kürzlich eröffnete Psychiatrie in Zams wird wöchentlich von mehr als 30 neuen Patienten aufgesucht.