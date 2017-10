Von Marco Witting

Innsbruck – Es ist wie der digitale Blick durchs Schlüsselloch. Nur, dass man mit ein paar Klicks im Internet plötzlich in Hauseinfahrten, Verkaufsräume, den Heizungskeller oder ins Stiegenhaus einer Wohnanlage blicken kann. Dafür muss man auch kein besonders begabter Hacker sein, sondern nur eine russische Webseite aufrufen. Die listet seit Jahren ungesicherte Überwachungskameras aus aller Welt auf. Und darunter sind auch mindestens 35 bis 40 Kameras (samt einigermaßen genauer Verortung) aus Tirol zu finden. Höchstwahrscheinlich ohne das Wissen der Besitzer.

So kann man auch den Eingang eines Lokals im Oberland beobachten und wer dort aus- und eingeht. Oder in den Verkaufsraum eines Geschäfts blicken. Deutlich über 300 Kameras aus Österreich finden sich auf der russischen Webseite. So viel sei gleich vorweggenommen: Nicht alle davon sind bedenklich, so finden sich auch Panoramakameras aus Hall, Telfs oder Imst darunter. So wie auch Endlosschleifen oder Fakes. Doch eben nicht nur. Und hier beginnen die Probleme für die Besitzer.

Wird die Kamera nicht richtig abgesichert, dann reagiert sie laienhaft gesprochen auf das Anwählen durch die russische Webseite und die Bilder daraus werden öffentlich. Die Plattform selbst gibt es schon lange, früher waren auch intimste persönliche Lebensbereiche zu sehen – das haben die Betreiber mittlerweile (weitgehend) abgedreht.

Derartige Kameras werden immer mehr – und die Besitzer wissen oft wenig über die Sicherheitseinstellungen. Im Internet beobachten zu können, ob jemand bei der Tür hinein- oder herausgegangen ist, wird aber nur in den seltensten Fällen absichtlich passieren. „Das Ganze hat zahllose problematische Aspekte“, sagte dazu Datenschützer Hans Zeger von der Arge Daten im Gespräch mit der APA vor wenigen Tagen. Und Andreas Krisch von mksult Datenschutz in Wien erklärt: „Die erste Frage, die sich ein Nutzer stellen muss: Warum muss die Kamera, die meinen Hauseingang oder meinen Heizungsboiler zeigt, überhaupt mit dem Internet verbunden sein?“ Damit könnte schon die größte Gefahrenquelle ausgeschaltet werden. „Wer diese Kameras aber tatsächlich braucht oder will, sollte deren Konfiguration anschauen. Oft kann man die Einstellungen so nicht lassen, weil die Kameras mit einem Standardpasswort daherkommen, das jeder andere auch hat, der so eine Kamera benutzt.“

Dass noch immer so viele Menschen wenig auf den Schutz ihrer Kameras achten, liegt für Krisch an „Sorglosigkeit und Bequemlichkeit“ der Käufer und an der fehlenden Aufklärung durch Verkäufer bzw. Hersteller.

„Es ist absolut klar, dass das Thema zudem immer größer wird und es immer schwieriger wird, das unter Kontrolle zu halten“, sagt Krisch. Derartige Seiten, auf denen die ungeschützten Kameras sichtbar gemacht werden, sind für den Experten „eine Gratwanderung“. Einerseits könne damit Bewusstsein geschaffen werden, andererseits wird es dadurch Kriminellen noch einfacher gemacht. Doch nicht nur hier droht den Inhabern von Überwachungskameras Ungemach.

„Sollten Personen direkt oder indirekt erkennbar sein und sie das nicht wollen, liegt ein massiver Verstoß nach dem Datenschutzgesetz, ab Mai 2018 nach der Datenschutz-Grundverordnung, vor“, sagt Zeger. Betroffene haben nicht nur Anspruch auf Unterlassung, sondern unter Umständen auch auf Schadenersatz. Und die Strafen werden ab kommendem Mai deutlich verschärft. Andererseits, so Krisch, würden auch die Hersteller zum Einbau größeren Sicherheitshürden gezwungen.

Für den IT-Experten ist immer ein Risiko dabei, selbst wenn die Sicherheitsstandards erhöht werden. „Man sollte sich wirklich überlegen, ob so eine Kamera wirklich sein muss.“ In jedem Fall müsse sich jeder „auch ein Stück selbst darum kümmern“, dass die Überwachungsmaßnahmen nicht von Unbefugten angesehen werden können.