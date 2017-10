Von Helmut Wenzel

Landeck – Bekleidung, Decken, Kinderspielsachen, 30 Rollstühle und Rollatoren, 15 Pflegebetten, Büromöbel und vieles mehr traf in den vergangenen Tagen in der Pontlatz-Kaserne ein. „Überwiegend in guter Qualität, die meisten Textilien sind neuwertig“, resümierte Fritz Gastl, Koordinator der Land­ecker Osteuropahilfe, am Montag. Manchmal muss er sich aber ärgern: „Einige Leute nutzen die Hilfsaktion zum Entsorgen ihres Sperrmülls.“ Schlimmstes Negativbeispiel war „ein total verschmutzter Elektroherd“. Beim Umpacken und Beschriften der Kartons mussten die „Flöhe“, die Damen des Helferteams, auch verschmutztes Geschirr und Textilien aussortieren.

Trotz alledem überwiegt das Positive, wie Gastl unterstreicht. „Die Hilfsgüter werden in den Armenregionen im Kosovo, Moldawien und in Satu Mare (Rumänien) dringend benötigt. Unsere Partner vor Ort sorgen für die bedarfsgerechte Verteilung.“ Die ungewöhnlichste Spende war diesmal das gebrauchte Inventar einer Arztpraxis.

Drei randvoll beladene Sattelzüge haben die Kaserne bereits vorige Woche in Richtung Osteuropa verlassen. Der vierte Lkw fuhr gestern Montag los. Zwei weitere Transporte sind in den kommenden Tagen geplant. „Schwierigstes Land ist Moldawien wegen der Korruption“, weiß der Koordinator. Enormer bürokratischer Aufwand mit unzähligen Formularen sei nötig. Trotzdem könne man den Spendern versichern, dass die Hilfsgüter dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. „Wir arbeiten eng mit der österreichischen Botschaft in der Hauptstadt Chisinau zusammen. Dort haben uns Mitarbeiter beim Verteilungsplan geholfen.“

Auch die Fließer Bevölkerung habe fleißig gespendet, wie Koordinator Sepp Gfall bestätigte. „Wir konnten elf große Paletten in der Land­ecker Kaserne abgeben.“

Ohne Umschlagplatz in der Kaserne sowie Unterstützung des Bundesheeres, Stadtgemeinde und zahlreicher ehrenamtlicher Helfer wäre die humanitäre Aktion nicht machbar, hoben Gastl und Gfall hervor. Den Spendern habe man ebenso zu danken wie dem Land, das die Kosten für die Osteuropa-Transporte übernimmt.

Neben den Sachspenden sind auch Geldspenden erwünscht. Das Konto „Hilfe für Osteuropa“, AT81 4239 0005 0011 2819 steht weiterhin zur Verfügung.