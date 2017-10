Von Agnes Dorn und Hubert Daum

Silz – „Ein Wahnsinn, ich bin von der Teilnahme am Jubiläumsfest überwältigt“, wirkt die Jubiläumsveranstaltung im Herzen von Silz bei EKIZ-Obfrau Claudia Hirn-Gratl immer noch nach, „ganz besonders hat mich der Besuch von Landesrätin Beate Palfrader gefreut.“ Das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) Silz – eines von 29 in ganz Tirol – feiert dieser Tage sein 20-jähriges Bestehen und organisierte am Josef-Tiefenthaler-Platz ein aufwändiges Spielefest.

Angefangen hat alles im Frühjahr 1997, als sich einige Mütter unter der Initiative von Brunhilde Walser im Rahmen der Silzer Dorferneuerung zusammengeschlossen haben, um ein Eltern-Kind-Zentrum zu gründen. „Von Seiten der Gemeinde hatte man eine eher ablehnende Haltung, aber der Obmann der Dorferneuerung Stefan Lami war dem Verein gegenüber von Anfang an positiv eingestellt“, erinnert sich Hirn-Gratl an die Anfänge des Vereins. Ursprünglich waren es vor allem die nach Silz neu zugezogenen Frauen, die sich ein eigenes Netzwerk aufbauten, das damals noch belächelt wurde. Heute sind auch alteingesessene Familien wie jene von Hirn-Gratl selbst mit an Bord und tragen so ihren Teil zu einer Institution bei, die längst schon über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und beliebt ist.

Schon lange gibt es außer dem wöchentlich stattfindenden offenen Treffen das ganze Jahr über ein Programm, dessen Fülle und Bandbreite den Vergleich mit größeren Eltern-Kind-Zentren nicht scheuen muss. Schon für die Zeit der Schwangerschaft gibt es für die werdenden Mütter ein Angebot, das zum Beispiel Vorträge zum Thema Kleinkinder und ihre Bedürfnisse umfasst. Ist der Säugling dann auf der Welt, lädt der offene Treffpunkt junge Eltern ebenso ins Silzer Jugendheim wie der neue Trendsetter-Tanzkurs „Mawiba“ für Mamas mit ihren Babys.

Schon seit vielen Jahren als Dauerbrenner im Programm des EKIZ dabei ist zum Beispiel die English Playgroup mit Native Speaker Lynne Praxmarer als Leiterin. Ebenfalls schon lang im Angebot ist ein Kurs für musikalische Früherziehung. Bei Veranstaltungen wie Fit4Kids, Eltern-Kind-Turnen, Zumba-Kids oder dem Kinderschwimmkurs wird Bewegung für die Jüngsten großgeschrieben. Als zusätzliches Serviceangebot gibt es außerdem für werdende und frisch gewordene Eltern Beratungen, einen Tragetuch- und Stillkissenverleih und einen Babysitterdienst.

Das große Angebot lockt auch Eltern aus den umliegenden Gemeinden nach Silz, wie Hirn-Gratl erzählt: „Auch aus Haiming, Mieming, Rietz, Tarrenz oder Imst kommen die Mütter zu uns, sowohl zum offenen Treffpunkt am Mittwoch als auch zu den einzelnen Veranstaltungen.“ Programmmäßig sei man bereits am Maximum angekommen. Der Wunsch der Obfrau: „Das Einzige, was wir in zwanzig Jahren nicht bekommen haben, sind eigene Räumlichkeiten.“ Bis jetzt müsse man zum Beispiel den eigenen Computer und Drucker daheim nutzen und der Raum im Keller des Jugendheims, der dem EKIZ gemeinsam mit der Krabbelstube zur Verfügung steht, wäre beim offenen Treffen mit den oftmals 15 Elternteilen plus Kindern schon ziemlich voll. Zum großen Jubiläumsjahr blickt Hirn-Gratl diesbezüglich optimistisch in die Zukunft: „Ich hoffe, dass wir im Zuge der räumlichen Veränderungen bei der Kinderbetreuung in Silz auch berücksichtigt werden. Der Bürgermeister steht uns auch sehr wohlwollend gegenüber.“