Von Walter Zwicknagl

Pertisau – „Ihr müsst weitermachen“, hatte der legendäre Rotholzer Kaplan Ludwig Penz seinen Getreuen gesagt und damit den Besinnungsweg, der nun auch Dien-Mut-Weg genannt wird, in Pertisau gemeint. „Noch wenige Monate vor seinem Tod im Jahre 2013 hat der fast 100-jährige Kaplan den Weg begangen“, erinnert sich der Pertisauer Unternehmer Hubert Wöll. Er setzte kürzlich dem Volkspriester ein besonderes Denkmal: Vom Weerberger Künstler Josef Schiffmann ließ er eine bronzene Kaplan-Figur gestalten, die auf einem mächtigen Granit aus dem Zillertal in der Nähe der Pertisauer Rodelhütte steht. Vikar Max Falschlunger segnete in einer Feierstunde die Statue und sprach von Notburga als Vorbild. „Ihre Werte haben auch heute Gültigkeit“, meinte der Priester.

Genau 16 Stationen hat der rund 3,5 Kilometer lange Weg, den italienische Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg angelegt haben. Bekannt ist er als der Bärenbadweg. „Die Idee für die Neugstaltung zum Dien-Mut- oder Notburga-Weg hatte Johanna Ihler aus Maurach“, sagt Wöll. Nicht ohne Stolz vermerkt zudem Burgi Entner aus Pertisau, dass sich zehn Wirtinnen um eine der vielen Stationen am aussichtsreichen Weg gekümmert haben.

„Der Besinnungsweg lädt dich ein zu sehen, zu hören und zu sinnen“, lautet das Credo der Weggestalter, zu denen auch Schwester Konstantia als Chefin der Notburga-Gemeinschaft gehört. Das Wort „Dienmut“ kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „Mut zum Dienen“. Eine riesige Sichel, ein enges Tor, ein Kinder- und Ministrantenplatz, symbolische Tische, ein Brunnen und kurze religiöse Texte findet der Wanderer, der in knapp einer Stunde den neugestalteten Weg bewältigt. Auf einer Riesenhand am Weg entdeckt man die Weltkugel und ein Kruzifix ebenso wie die Pension Dien-Mut der Wirtinnen. „Der Weg soll zum Nachdenken anregen“, sagte Wöll, nachdem die Bläser Elias Lindner und Johannes Rittmannsberger „Großer Gott wir loben dich“ intoniert hatten.