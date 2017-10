Von Denise Daum

Kematen – Barbara Wolf versteht die Welt nicht mehr. „Die können uns doch nicht unseren Buaben wegnehmen.“ Asif Hussain aus Pakistan kam vor rund zwei Jahren nach Österreich. Seit Juni absolviert er auf der Kemater Alm eine Kochlehre und ist dort mittlerweile unabkömmlich. Sowohl beruflich als auch menschlich, wie die Pächterfamilie Barbara Wolf und Harald Biechl betont. „Asif ist brutal fleißig, freundlich, zuvorkommend und sozial. Er gehört für uns zur Familie. Er sagt sogar Mama zu mir“, erzählt Wolf. Der Pakistani sei bei den Gästen sehr beliebt und äußerst hilfsbereit. „Er hilft mit, wo er gerade gebraucht wird. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen“, sagt Wolf.

Doch Asif Hussain droht nun die Abschiebung. Ein negativer Bescheid ist bereits ergangen. Barbara Wolf hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet, am 10. Oktober findet in Linz eine weitere Anhörung des 23-Jährigen statt. Zuhause in Pakistan drohe ihm als Schiiten die Verfolgung durch die Taliban, wie Asif Hussain im Gespräch mit der TT sagt. „Dort kann ich nicht in Sicherheit leben.“ Außerdem fühle er sich sehr wohl in Tirol, liebe seine Arbeit auf der Kemater Alm, wolle seine Lehre abschließen und habe viele Freunde gefunden.

Für Barbara Wolf sind die Entscheidungen bei Asylverfahren in Österreich nicht nachvollziehbar. „Es gibt Asylwerber, die keine Arbeit haben und sich nicht integrieren wollen – und Asif, der hier bei uns seinen Platz gefunden hat, arbeitet, Steuern zahlt und eine Wohnung hat, muss wieder gehen.“ Sollte Hussain wirklich abgeschoben werden, würde die Pächterfamilie vor einem „Riesenproblem“ stehen. Sie seien ständig händeringend auf der Suche nach Personal. „Einheimische sind sowieso nicht zu bekommen. Es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, der die Arbeitszeiten auf einer Alm akzeptiert“, bedauert Wolf.