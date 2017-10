Innsbruck – „40 Jahre Innenstadtverein heißt 40 Jahre Freiwilligenarbeit von Unternehmern für eine attraktive Innenstadt“, meint Obmann Thomas Hudovernik anlässlich des Jubiläums, das dieser Tage begangen wird. Im Oktober 1977 wurde der Verein von einem überschaubaren Kreis von Unternehmern gegründet – damals mit dem Ziel, die Maria-Theresien-Straße in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Heute tritt man als Sprachrohr für knapp 300 Mitglieder auf, betreibt Marketing, organisiert Veranstaltungen wie „Ganz Innsbruck tanzt“ – und stellt klare Forderungen für die Zukunft auf.

Um als Innenstadt attraktiv zu bleiben, gerade angesichts der Herausforderungen durch den Onlinehandel, müssten in Innsbruck etwa die Fußgängerzonen ausgeweitet werden, so Hudovernik. Vorstellbar sei dies für ihn z. B. im Bereich Maria-Theresien-Straße Süd, Anichstraße und Meraner Straße, langfristig aber auch am „Boulevard“ Museumstraße. Diese sei derzeit zwar eine der am stärksten frequentierten Verkehrsadern und eine Umgestaltung sicher komplex. Doch Hudovernik verweist auf die Verkehrsberuhigung in der Mariahilfer Straße in Wien, die mittlerweile auch von vielen anfangs skeptischen Unternehmern gelobt werde.

Zur „Erhöhung der Aufenthaltsqualität“ würde auch eine Verringerung des Durchzugsverkehrs sowie der oberflächlichen Stellplatzzahl in den Innenstadtstraßen beitragen, so Hudovernik. Mittelfristig solle nur noch der Ziel- und Quellverkehr in die Innenstadt fahren dürfen. Und auf längere Sicht müsse auch das Ziel sein, „dass die Autos großteils unter die Oberfläche verschwinden“, lässt Hudovernik aufhorchen. Innsbruck biete „im Vergleich zu seiner Größe eine sehr hohe Zahl an unterirdischen Parkplätzen“.

Apropos neue Wege: Die geht der Innenstadtverein auch bei den Geschenkmünzen: 2018 sollen die Münzen durch moderne Gutscheinkarten ersetzt werden. Das neue System sei nötig, um die Richtlinien von Notenbank und EU einzuhalten, betont Hudovernik. „Das Handling mit den Münzen ist nicht mehr machbar.“

Vorstandsmitglied Mariella Lutz erneuerte indes den Wunsch nach einer raschen Umgestaltung des Bozner Platzes durch die Stadtpolitik. Zusammen mit den angrenzenden Straßen solle dieser als „Einfallstor vom Bahnhof in die Innenstadt“ attraktiviert werden und „zum Verweilen einladen“. (md)