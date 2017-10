Von Hubert Daum

Wenns, St. Leonhard – Die Pläne zur Errichtung eines so genannten Chaletdorfes im Wenner Weiler Bichl wirbelten in den letzten Monaten viel Staub auf. Eine Bürgerinitiative arbeitet vehement gegen das touristische Projekt, das mittlerweile von der Raumordnung des Landes Tirol das Okay bekommen hat.

Werner Dobler, der Sprecher der „Initiativgruppe Bichl“, hat nun eine zweite Aufsichtsbeschwerde bei der BH Imst eingebracht. Dobler stößt sich am so genannten privatrechtlichen Vertrag zwischen Gemeinde und Betreibergesellschaft, der unter anderem ausschließen sollte, dass Freizeitwohnsitze entstehen: „Die Vertragspunkte wurden in einer so genannten Arbeitssitzung besprochen und anschließend in der Gemeinderatssitzung beschlossen, ohne – aus datenschutzrechtlichen Gründen – den Inhalt preiszugeben. Erstens haben die Bürger das Recht, die Verträge einzusehen, zweitens gibt es in der Tiroler Gemeindeordnung den Begriff Arbeitssitzung nicht. Somit fehlt dem Beschluss die rechtliche Grundlage.“ Dobler möchte, dass dieser „Geheimvertrag“ in einer Gemeinderatssitzung mit Tagesordnungspunkt öffentlich diskutiert wird.

„Die Vereinbarungspunkte wurden in der Arbeitssitzung des Gemeinderates unmittelbar vor der öffentlichen Gemeinderatssitzung besprochen und letztlich in der Sitzung mitbeschlossen, sohin erfolgte die Beschlussfassung rechtskonform“, heißt es in der Stellungnahme von BM Walter Schöpf. Hermann Reheis von der Gemeindeaufsicht der Bezirkshauptmannschaft bestätigt zwar, dass der Begriff Arbeitssitzung in der Tiroler Gemeindeordnung nicht vorkommt, aber: „Das heißt ja nicht, dass man nicht zu einer Besprechung zusammenkommen darf.“ Für BM Schöpf und auch für die Gemeindeaufsicht ist der Beschluss also rechtens.

Während man in Wenns weiter streitet, wird in Mittelberg bereits gebaut. Hier entsteht das „Pure Resort Pitztal“, ein Hoteldorf mit zwölf Appartements und sieben Chalets. BM Elmar Haid: „Die Realisierung des Projektes war problemlos, wir haben die Bevölkerung von Anfang an miteinbezogen.“ Kürzlich wurde in der Gemeinderatssitzung die beantragte Erweiterung um 900 m² beschlossen.